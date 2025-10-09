Organizaciones sociales del Catatumbo llaman la atención por continua crisis del conflicto armado

Catatumbo

Luego de conocerse el más reciente informe del PMU, donde se informan que son al menos 82.120 personas que han salido desplazadas desde el Catatumbo, organizaciones sociales advierten que el conflicto, próximo a cumplir nueve meses, aún no cesa y que es la población civil quien sigue soportando las consecuencias de la guerra.

“En estos momentos nosotros todavía estamos confinados en el territorio" dijo Carmen García, presidente de la organización social de Madres del Catatumbo.

“No es un secreto para nadie que los actores armados todavía están en la carretera. No es un secreto para nadie que los actores siguen enfrentándose todavía, que no tenemos presencia de fuerza pública en nuestro territorio”, advirtió la líder social.

Resaltó que “no es un secreto que el sicariato, el asesinato sigue todavía en el territorio. En el Catatumbo, el temor y la intimidación sigue todavía en el territorio en estos momentos, porque no se ha visto una voluntad y acuerdos de paz de ninguno, ni el gobierno nacional ni los actores. Por eso, como madres, como defensoras de derechos humanos, como dadoras de vida que somos nosotras en el territorio, pedimos la paz en el Catatumbo”.

Son al menos 163 personas, que según las autoridades, han sido asesinadas durante este tiempo.