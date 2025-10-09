‘Enfermedad de Manos, Pies y Boca’, ¿qué es y cómo se identifica?

Pasto-Nariño

Desde la secretaria de Salud de Pasto se busca prevenir el avance de la patología viral conocida como ‘Enfermedad de Manos, Pies y Boca’, la cual afecta, principalmente, a los niños.

¿Qué es la enfermedad de boca, manos y pies?

Se trata de una infección viral contagiosa leve, que se manifiesta con fiebre, dolor de garganta y una erupción con ampollas o llagas en la boca, manos, pies, su tratamiento normalmente no requiere atención médica urgente. A la fecha en el municipio de Pasto se han presentado 90 casos de la Enfermedad de Manos Pies y Boca.

La secretaria de Salud encargada, Mariluz Moncayo Villarreal, indicó que “esta enfermedad no reviste gravedad, afecta principalmente a niños pequeños, se transmite por contacto con secreciones respiratorias y por vía área, al igual que una gripa”, por ello insistió que es importante estar atentos a los síntomas.

¿Qué hacer?

La funcionaria indicó que no existe un tratamiento específico, pero se puede aliviar la fiebre y las llagas con cuidados en casa y, la enfermedad suele disminuir sus efectos en 7 días, en los que se recomienda mantenerse en casa y extremar las medidas de higiene tales como el lavado frecuente de manos y el aislamiento de niños infectados. La limpieza y desinfección de superficies en espacios como guarderías o colegios es fundamental.

Finalmente, desde la Secretaría de Salud de Pasto, se hizo un llamado a los padres de familia a tener vigilancia activa en especial en esta semana de receso escolar y en la siguiente con el regreso a clases, en caso de que los síntomas de esta enfermedad aparezcan y persistan, buscar atención médica para un diagnóstico oportuno y adopción de medidas.