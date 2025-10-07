Seis extorsionistas han sido capturados en la ultima semana en Nariño

Pasto-Nariño

Importantes golpes contra la extorsión ha propinado la Policía en Nariño en contra del delito de extorsión.

El primer caso ocurrió en Ipiales en donde una mujer exigía veinte millones de pesos a comerciantes para no afectar sus negocios e integridad física.

“En una acción operativa desarrollada en el casco urbano, fue capturada en flagrancia una mujer que exigía a sus víctimas la suma de 20 millones de pesos a cambio de no atentar contra un establecimiento comercial y contra la integridad de sus propietarios. Como método de intimidación, esta persona enviaba videos y fotografías de las viviendas de las víctimas, buscando generar temor y obligarlas a pagar las exigencias económicas”, explicó el Coronel John Jairo Urrea, comandante de la Policía en Nariño.

La capturada fue puesta a disposición de la autoridad competente por el delito de extorsión y se investiga su posible participación en otros hechos similares en contra de comerciantes de la ciudad fronteriza, por lo que se solicitó a quienes fueron víctimas de la mujer a denunciar los hechos ante las autoridades competentes.

El segundo se dio en Pasto, en donde cinco individuos exigían a la víctima la suma de $15.000.000, aduciendo una deuda adquirida con una tercera persona.

Para presionar el pago, habrían amenazado con atentar contra la vida de la víctima, la de su núcleo familiar o incluso secuestrar a uno de sus integrantes hasta obtener el dinero exigido.

Estas personas se dedicaban al cobro de dinero de manera informal bajo la modalidad conocida como “gota a gota”. Además, presentan antecedentes judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y estafa.