Qué es el síndrome mano-pie-boca y cuántos casos se han presentado en el Valle del Cauca

En los últimos días se ha emitido una alerta sanitaria en los municipios de Tuluá y Yumbo, en el Valle del Cauca, debido a la aparición de múltiples casos del síndrome mano-pie-boca en instituciones educativas, especialmente entre niños menores de cinco años.

Olga Mariño secretaria de Salud de Yumbo, aseguró que se ha intensificado la vigilancia epidemiológica “en el territorio tenemos la presencia del virus Coxsackie que es el virus que comúnmente llamamos virus de boca manos y pies, es típico de los infantes menores de 5 años y desde la Secretaria de Salud se ha intensificado las actividades de vigilancia epidemiológica para ciertos virus, ya que encontramos que se presentaron casos positivos en tres instituciones de nuestra municipalidad”, puntualizó la funcionaria.

En Yumbo se identificó el primer caso del año el 02 de mayo, con el rastreo se encontraron 13 casos sospechosos y dos positivos, con este resultado se cerraron tres aulas en una institución y otra fue cerrada temporalmente, mientras que, una tercera fue dispuesta a desinfección, según explicó la secretaria de Salud Mariño.

La Secretaría de Salud de Tuluá confirmó la presencia de la enfermedad en al menos 10 centros educativos del municipio, lo que ha llevado a la activación de medidas sanitarias urgentes para contener la propagación del virus. En Yumbo también se han reportado casos.

Angie Lorena Palacios Salazar, encargada del área de epidemiología y vigilancia en salud pública de la Secretaría de Salud de Tuluá, dijo que las instituciones han reportado los casos a través correos electrónicos “donde nos han mencionado el inicio y aumento de casos con este síndrome de manos, pies y boca en los niños de la primera infancia”.

Este síndrome es altamente contagioso y se transmite por contacto con secreciones, heces, lesiones cutáneas o superficies contaminadas. Sus síntomas más comunes incluyen fiebre, dolor de garganta, pérdida de apetito, úlceras dolorosas en la boca y erupciones o ampollas en palmas, plantas de los pies, glúteos, codos o rodillas.

Como parte de la respuesta, las autoridades de salud en Tuluá han ordenado el aislamiento de los niños contagiados durante 7 a 10 días. Además, se está capacitando al personal docente y administrativo en protocolos de prevención y control del contagio dentro de los espacios educativos.

Entre las principales recomendaciones para mitigar el brote se encuentra reforzar el lavado frecuente de manos, desinfectar superficies y evitar el uso compartido de objetos personales.

“Estamos direccionando a la comunidad en general para que en los hogares se realice limpieza y desinfección con agua y jabón, hipoclorito diluido o aspersión con alcohol al 70%, que es el alcohol que usamos normalmente”, recomendó Palacios Salazar.

Otra de las recomendaciones a los padres es, en caso de identificar uno de los síntomas, se debe consultar en el servicio de urgencias para la administración de medicamentos. Se tiene en cuenta que el virus dura alrededor de cinco días.

Por su parte, la Secretaría de Salud invita a la ciudadanía a reportar nuevos casos o solicitar orientación a través de los correos electrónicos epidemiologia@tulua.gov.co y salud@tulua.gov.co.

Aunque la mayor cantidad de casos del virus se han presentado en Tuluá y Yumbo, hay al menos 10 municipios del departamento con el brote. Es una enfermedad común que afecta a los niños y solo se pueden tratar los síntomas, es lo que explica la secretaria de Salud del departamento María Cristina Lesmes.

“Por fortuna es absolutamente benigna, no tiene riesgos. Los niños se ponen malitos, tienen fiebre, malestar general, ganas de no hacer nada y aparece un brote al tiempo en la planta de las manos en la planta de los pies alrededor de la boca y sobre la zona del pañal especialmente alrededor de la colita. En general no es doloroso, pero cuando aparecen las vejigas dentro de la boca y alrededor de la colita es como la incomodidad más grande. Se caracteriza porque las lesiones son simultáneas de la misma forma y eso es lo que la separa de la varicela”, detalló Lesmes sobre las características con las que se presenta el virus.

Las lesiones son representadas por unos punticos, pero todas están de la misma forma, todas tienen líquido al tiempo. En cambio, la varicela, primero aparecen los punticos, después las vejigas y después las costras, diferenció la secretaria de Salud del Valle comparando el virus de coxsackie con la varicela y agregó que “esta enfermedad dura 7 días máximo, mientras la varicela dura 2 semanas. La varicela se complica, esta no”.

Las recomendaciones para los jardines infantiles son lavarles las manos a los niños de forma frecuente, lavar y desinfectar mesas, puestos, lápices y todo lo que usen los niños para evitar el contagio.