Se cumplen ocho años de la masacre de la vereda el Tandil en Nariño

Pasto-Nariño

En las últimas horas familiares de las víctimas de la masacre de la vereda el Tandil ubicada en el corregimiento de Llorente en Tumaco llegaron a Pasto para movilizarse y recordar a sus seres queridos, reclamando justicia y atención para la comunidad,

¿Qué paso en el Tandil ?

Los hechos ocurrieron un 5 de octubre del año 2017, alrededor de dos mil campesinos se reunieron para protestar en contra de la erradicación de cultivos ilícitos, argumentando que no tenían otras alternativas para subsistir, sumado al incumplimiento del Gobierno Nacional en materia de sustitución de hoja de coca.

Transcurrida la mañana, mientras algunos lideres intermediaban con el comandante a cargo del operativo se presentaron disparos, que respondieron los uniformados que presuntamente se sintieron atacados.

En esta arremetida siete campesinos murieron y veinte más que se encontraban en el lugar resultaron heridos.

En el año 2022 la Corte Constitucional determinó que el expediente sobre este caso pasará a la justicia ordinaria, mientras que en el 2023 la Procuraduría formuló pliego de cargos a tres oficiales, un suboficial y 18 agentes de policía que habrían participado en el enfrentamiento contra la población civil.

Víctimas piden justicia tras masacre de El Tandil. Foto: Cortesía víctimas Ampliar

Transcurrido este tiempo los habitantes aseguran que en nada ha cambiado la vida para los familiares de las víctimas y la comunidad en general que no encuentra alternativas distintas a la siembra de coca.

Pese a la existencia en la zona de al menos diecisiete mil hectáreas de coca, no han sido incluidos en el programa PNIS, ni ninguna otra iniciativa de gobierno que les permita acceder a mecanismos para transitar a cultivos legales.

Marcha habitantes de la vereda el Tandil. Foto: Caracol Radio Ampliar

José Santacruz, directivo de ASOMINUMA asegura que hay impunidad total frente a este caso.

“Hay sindicados, pero realmente ha sido una justicia muy lenta, paquidérmica. En este momento, ese caso está en una fiscalía en Cali, pero no hay ningún avance”: anotó