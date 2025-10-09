En Regidor- Bolívar capturaron a ‘La Mona’ por presunta comercialización de drogas

En el marco de los planes de control y registro desplegados por la Policía Nacional en el departamento de Bolívar, orientados a la reducción de delitos, las patrullas de vigilancia y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) lograron la captura de una ciudadana en flagrancia por el delito de tráfico de estupefacientes.

El operativo se desarrolló en el sector del barrio El Salvador, del municipio de Regidor, luego de recibir una alerta ciudadana que señalaba a una mujer reconocida por la venta de sustancias ilícitas en la zona.

Al notar la presencia policial, la señalada intentó huir hacia una vivienda cercana, siendo interceptada de forma rápida por los uniformados.

Durante el procedimiento de verificación, se le encontraron elementos que confirmarían su presunta actividad delictiva, entre ellos: 106 gramos de clorhidrato de cocaína, aproximadamente; 128 gramos de marihuana, aproximadamente; una gramera digital; $1.210.000 en efectivo (billetes de diferentes denominaciones y monedas); y un bolso color negro

La capturada, una mujer de 50 años conocida en el sector como la “Mona”, fue puesta a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización.

El teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante del Departamento de Policía Bolívar, declaró: “Estamos estrechando el cerco contra los delincuentes que buscan evadir los controles policiales. Continuamos trabajando en conjunto con los demás organismos de seguridad del Estado para erradicar este flagelo y llevar ante la justicia a quienes se dediquen a la distribución de estas drogas”.