El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

Programas

El Pulso del Fútbol, 9 de octubre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza el paso de la Selección Colombia a los cuartos de final del mundial sub-20.

Selección Colombia Sub-20 en Mundial de la categoría Chile 2025 / Federación Colombiana de Fútbol

Selección Colombia Sub-20 en Mundial de la categoría Chile 2025 / Federación Colombiana de Fútbol

Juan Cedeño

El legado de Miguel Ángel Russo

El legado de Miguel Ángel Russo

44:36

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Selección Colombia Sub-20 en Mundial de la categoría Chile 2025 / Federación Colombiana de Fútbol

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el fallecimiento del entrenador argentino Miguel Ángel Russo, y las reacciones que ha desatado en el balompié mundial. Steven dijo: “Estaba viendo las transmisiones de los colegas argentinos e incluso los rivales grandes de Boca Juniors lo querían. Fue el técnico más querido de todos en Argentina y así lo dicen ellos mismos”. Sobre el tema César agregó: “Me conmovió ver en las redes sociales el mensaje de Jamintón Campaz, con quien compartió en Rosario Central. En el estreno de un libro que hicimos con Guillermo Ruiz sobre la Selección Colombia, en una Feria del Libro invitamos a Miguel Ángel Russo y fue un momento muy especial”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad