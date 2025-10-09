El Pulso del Fútbol, 9 de octubre de 2025
El Pulso del Fútbol analiza el paso de la Selección Colombia a los cuartos de final del mundial sub-20.
El legado de Miguel Ángel Russo
44:36
Selección Colombia Sub-20 en Mundial de la categoría Chile 2025 / Federación Colombiana de Fútbol
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el fallecimiento del entrenador argentino Miguel Ángel Russo, y las reacciones que ha desatado en el balompié mundial. Steven dijo: “Estaba viendo las transmisiones de los colegas argentinos e incluso los rivales grandes de Boca Juniors lo querían. Fue el técnico más querido de todos en Argentina y así lo dicen ellos mismos”. Sobre el tema César agregó: “Me conmovió ver en las redes sociales el mensaje de Jamintón Campaz, con quien compartió en Rosario Central. En el estreno de un libro que hicimos con Guillermo Ruiz sobre la Selección Colombia, en una Feria del Libro invitamos a Miguel Ángel Russo y fue un momento muy especial”.
