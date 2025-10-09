‘El Joaquín’ y ‘Yamile’, capturados por presunto tráfico de drogas en Turbaco

En un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en el municipio de Turbaco, la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de dos presuntos expendedores de drogas en los barrios Paraíso y Arroyo Lejos.

Uniformados de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizaron allanamientos a dos viviendas, que funcionaban como puntos fijos de expendio de sustancias alucinógenas, especialmente de marihuana.

Los informes de inteligencia permitieron establecer que, estos puntos de expendios mensualmente distribuían más de cinco mil dosis de estupefacientes con una renta criminal cercana a los 10 millones de pesos.

Los capturados, alias ‘Joaquín’ y ‘Yamile’, de 46 y 40 años de edad, respectivamente, serían los presuntos responsables de la distribución de las sustancias estupefacientes en inmediaciones de entornos escolares, en este municipio.

En el lugar fueron encontradas 150 dosis de marihuana, nueve cartuchos de diferentes calibres, un celular, dinero en efectivo y empaques para dosificar la sustancia.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 2.271 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 579 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores del municipio. Por eso nuestro llamado a los turbaqueros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.