Duitama declara alerta amarilla por aumento de lluvias

Autoridades adelantan labores preventivas y piden a la ciudadanía evitar arrojar basura fuera de los horarios establecidos.

Duitama

El municipio de Duitama fue declarado en alerta amarilla ante el aumento de las precipitaciones que se vienen registrando en los últimos días y la advertencia de nuevas lluvias intensas en la región. La medida se adoptó luego de una reunión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, donde se socializó un informe técnico del Ideam sobre las condiciones climáticas.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Duitama, Héctor Montiel, explicó que la decisión busca activar medidas de prevención para evitar emergencias por inundaciones o desbordamientos de ríos.

“El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo recomendó a la Alcaldía declarar la alerta amarilla, luego de conocer el informe del Ideam que advierte una alta probabilidad de incremento en las precipitaciones en nuestra zona”, señaló Montiel en diálogo con Caracol Radio.

Según el comandante, la Oficina de Planeación Municipal ya adelanta trabajos con maquinaria amarilla para el dragado de los ríos Surba, Chicamocha y Chiticuy, con el fin de garantizar una rápida evacuación de los caudales y reducir el riesgo de represamientos o desbordamientos.

Asimismo, la empresa Empoduitama ha realizado mantenimiento preventivo en los sistemas de drenaje y alcantarillado. Montiel hizo un llamado a la ciudadanía para no arrojar basura en las calles ni fuera del horario de recolección, ya que esto puede agravar los taponamientos durante las lluvias.

“Aún falta fortalecer la cultura ciudadana. Cuando la gente saca las bolsas de basura en horarios no permitidos, estas pueden terminar en los sistemas de alcantarillado y generar inundaciones”, advirtió.

El comandante también indicó que hay sectores que históricamente presentan mayores riesgos, como la Avenida de las Américas, que recibe las escorrentías de las zonas altas de Las Delicias, barrio Boyacá, el cargua entonces vienen todas esas aguas a concentrarse en la avenida y se nos convierte en un río cuando hay tormentas o lluvias torrenciales, sobre este sector.

“En estos puntos se concentran las aguas lluvias y pueden producir desbordamientos. También hay riesgo en la vereda La Trinidad, a orillas del río Surba, donde algunas viviendas se han visto afectadas cuando hay lluvias repentinas”, puntualizó.

Finalmente, Montiel recordó que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Duitama mantiene su línea de atención de emergencias 119 activa las 24 horas, e insistió en que la alerta amarilla busca generar prevención y no alarma.

“Queremos que la comunidad esté atenta, preventiva y siga las recomendaciones. La alerta es una medida de precaución para evitar tragedias durante esta temporada de lluvias”, concluyó.