Desde HOY estudiantes de los colegios públicos pueden conocer los resultados de las pruebas Icfes

Bucaramanga

Los resultados de las pruebas Saber 11, aplicadas por el ICFES a los estudiantes de último grado de bachillerato, se conocieron con un día de anticipación. Aunque el cronograma oficial indicaba que serían publicados este viernes 10 de octubre, los puntajes estuvieron disponibles desde la madrugada de este jueves 9, generando sorpresa entre los jóvenes estudiantes y sus familias.

“Nos enteramos por los mismos estudiantes que los resultados ya estaban disponibles en la página web del ICFES”, explicó Camilo Londoño, director de admisiones de la Universidad Industrial de Santander (UIS), durante una entrevista con Caracol Radio.

Desde tempranas horas, cientos de bachilleres ingresaron a la plataforma para consultar sus puntajes, aunque el sistema presentó intermitencias debido al alto número de accesos simultáneos.

“Es normal que el primer día haya lentitud en la página, porque son cientos de miles de chicos, sus padres y conocidos tratando de conocer los resultados para felicitarlos y compartir la emoción”, señaló Londoño, quien hizo un llamado a la paciencia, recordando que la plataforma se estabiliza en las horas siguientes.

El director de admisiones de la UIS, también destacó que la publicación coincide con la semana de receso escolar, lo que permite a los jóvenes compartir este momento con sus familias y reflexionar sobre su futuro académico. “Es una oportunidad para debatir en casa y tomar decisiones que pueden cambiar sus vidas, las de sus familias y aportar al desarrollo de la región”, dijo.

A partir de estos resultados, miles de estudiantes comenzarán a definir su ingreso a la educación superior. En el caso de la UIS, las inscripciones para el primer semestre de 2026 ya se encuentran abiertas desde el 8 de octubre y se extenderán hasta el 18 de noviembre.

“Esperamos que este sea un tiempo de júbilo para todos los colegios del departamento”, añadió Camilo Londoño, destacando el esfuerzo y el nivel académico de los jóvenes santandereanos que, una vez más, representan con orgullo a la región en las pruebas nacionales.