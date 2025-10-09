Deportivo Cali busca su clasificación la siguiente ronda de Libertadores Femenina ¿Qué necesita?

Después de la eliminación de Independiente Santa Fe en la fase grupos de la Copa Libertadores Femenina, el único representante en esta competencia es Deportivo Cali, que está en el grupo D y quiere asegurar su paso a los cuartos de final ante el equipo chileno.

Las caleñas dependen de sí misma para avanzar, ya que lideran su zona con cuatro unidades, llegan a este compromiso con cierta ventaja frente a sus rivales, un eventual triunfo las pondría en la siguiente fase de la Copa Libertadores. Este duelo entre chilenas y colombianas, se jugará en el estadio Florencio Sola, casa de Banfield, escenario deportivo que ha estado a la altura de este certamen.

Tras el reciente triunfo 1-0 de Cali ante Nacional de Uruguay, en la segunda jornada de la fase de grupos, y el empate 1-1 con Libertad, las cosas parecen estar bajo control para el equipo colombiano, llegando así como el equipo favorito de la tabla.

Mañana salimos a dejarlo todo ante Universidad de Chile.

Cada minuto, cada jugada… ¡por el sueño continental! 🌎⚽️



🆚 Universidad de Chile

⌚️ 2:00 PM (COL) 4:00 PM (ARG)

📺 WinSports

🏟️ Florencio Sola#DeportivoCaliFemenino#VamosCali pic.twitter.com/aSZup3Jzkc — Deportivo Cali Femenino (@CaliFemenino) October 9, 2025

¿Qué necesita Deportivo Cali para avanzar a cuartos de final?

El panorama es claro. En caso de un empate, el equipo caleño también podría clasificarse, siempre y cuando, Libertad (Paraguay) no supere a Nacional, con una cantidad de goles que deje mejor ubicado a las paraguayas en la diferencial general (actualmente +1 para Cali, 0 para Libertad).

En caso de que Deportivo Cali pierda con las chilenas y Libertad le gane a Nacional, estarían a fuera del certamen continental, quedando en el tercer puesto de su grupo, por eso el partido austral será muy decisivo, exigiendo el máximo esfuerzo del equipo colombiano.

La mejor participación de las azúcares ha sido en la edición de 2022 disputada en Ecuador, en la que se quedaron con el cuarto lugar de la Copa Libertadores, luego de ser superadas por América de Cali, que fue el tercer mejor equipo de la competencia.

Así va el Grupo D de la Libertadores Femenina