DATT implementará Plan de Manejo de Tránsito por preludio de Las Palmeras

Este viernes, 10 de octubre, Cartagena vivirá el segundo preludio de las Fiestas de la Independencia en el barrio Las Palmeras. Por lo cual, desde el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - DATT se dispondrá de un Plan de Manejo de Tránsito, para garantizar la movilidad efectiva de actores viales y festivos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

EL recorrido inicia a las 4:45 p.m. en el CAI del barrio Fredonia, en la intersección de la Cra 79 con Avenida Pedro Romero, tomando la Calle 32, hasta la Transversal 55ª, finalizando en el Estadio de Sóftbol del barrio las Palmeras.

Desvíos durante el cruce de las comparsas

A partir de las 8:00 a.m. del viernes, 10 de octubre, habrá cierre temporal en la Avenida Pedro Romero, desde el CAI de Fredonia hasta la Transversal 55ª en Las Palmeras, durante el cruce de los artistas y actores festivos.

Los vehículos que transiten desde la Avenida Pedro Romero deberán tomar la Diagonal 33 (A la altura del Colegio Madre Gabriela) hacia la Transversal 54 y viceversa.

Cierres

Una vez finalizado el desfile, se mantendrán los cierres a la altura de la Transversal 55A y la Diagonal 36D por acumulación de peatones en las zonas aledañas al Estadio de Sóftbol de Las Palmeras.

Recomendaciones:

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte- DATT, invita a la ciudadanía en general a que disfrute de estas actividades culturales con responsabilidad, en orden y asumiendo un buen comportamiento.

Así mismo, invita a los cartageneros a utilizar el transporte público para evitar congestión vehicular en la zona.