Transcaribe tendrá operación especial para llevar asistentes al preludio de Las Palmeras

Este viernes 10 de octubre, la Alcaldía de Cartagena y el IPCC realizarán el segundo Preludio de las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre, en la Localidad 2, con un desfile que arrancará en el barrio Fredonia y terminará con un gran espectáculo musical y cultural en el campo de sóftbol del barrio Las Palmeras.

TransCaribe te lleva al preludio de la Localidad 2, a través de sus rutas X104, A114 y A117, que tienen cobertura en las zonas aledañas al recorrido del desfile, que iniciará a las cuatro de la tarde en el CAI de Fredonia, y al escenario del espectáculo central.

La ruta X104 realiza paradas sobre la Avenida Pedro Romero, en la entrada de los barrios Fredonia y Las Palmeras. Además, las rutas A114 y A117, hacen lo propio, en cercanías a Las Palmeras, sobre la carretera de La Cordialidad.

“Los invitamos a moverse en TransCaribe no solo en este preludio, sino en cada uno de los grandes eventos que tiene la agenda festiva de la ciudad de Cartagena. El sistema de transporte masivo de los cartageneros es la opción más cómoda para llegar a estos eventos, sin preocuparse por el parqueo, o por no poder disfrutar”, afirmó la gerente de TransCaribe, Ercilia Barrios Flórez.

El preludio de la Localidad 2 destacará en su narrativa la historia y lucha de la comunidad afrodescendiente bajo el nombre: Resiliencia y resistencia, Kombilesa Mi. Sergio Vargas, Farid Ortiz y Mr Black serán los grandes invitados especiales en el campo de sóftbol.