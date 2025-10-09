Mr. Black, Sergio Vargas y Farid Ortiz: los grandes artistas que tendrán el preludio de Las Palmeras

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Cartagena en alianza con el IPCC y Corpoturismo, tienen todo listo para que centenares de cartageneros disfruten de la tradición, la música y el ambiente festivo, en el Preludio de la Localidad 2, que en esta ocasión destacará en su narrativa la historia y lucha de la comunidad afrodescendiente bajo el nombre: Resiliencia y resistencia, homenaje a la cultura afro.

“En Canapote no permitimos que los ánimos se enfriaran con la lluvia, por el contrario vivimos una maravillosa noche en la que nuestras reinas se destacaron y los artistas le cumplieron a los asistentes. Para este viernes, esperamos que vecinos de Las Palmeras y sus alrededores se gocen de principio a fin este preludio que tiene de todo un poco para sus gustos”, afirma Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena de Indias.

Este lunes el mandatario de los cartageneros reveló que el Preludio de la Localidad 2 durante el 2026 se celebrará en El Pozón, lo que indiscutiblemente aumenta las expectativas en Las Palmeras y en sectores aledaños para este año.

La cuota artística de este preludio, que convocará diferentes barrios de la Localidad 2 como lo son: Las palmeras, Olaya, Fredonia, El Pozón, Los Cerezos, entre otros, contempla a más de 500 personas en escena.

“Estamos felices por el disfrute ciudadano vivido en el preludio de la Localidad 1. Ahora el turno es para la Localidad 2 en donde queremos honrar a la Cultura Afro que es esencia de nuestra identidad cartagenera, IPCC lidera la salvaguardia del patrimonio cultural y el fomento de escenarios artísticos alrededor de las fiestas de Independencia del 11 de noviembre, por eso queremos invitarlos para que no se pierdan esta gran puesta en escena que viviremos desde el desfile del preludio hasta el concierto, serán 8 horas en una jornada artística y cultural festiva con más de 500 artistas, los esperamos, no hay mayor estímulo que los aplausos del público para nuestros artistas ”, comenta Lucy Espinosa, directora del IPCC.

Esta es la agenda del Preludio de la localidad 2

La Fiesta que nos une se toma desde temprano el sector. A las 4 de la tarde inicia el gran desfile cultural en el que participan los grandes lanceros, actores festivos, las 39 candidatas al Reinado de la Independencia y más de 500 artista, llenando de alegría y ambiente festivo el sector.

El punto de partida será frente al CAI de Fredonia y culminará en el Campo de Sóftbol de Las Palmeras. Será casi un kilómetro de derroche de alegría, color, belleza y tradición.

A partir de las 6 de la tarde, se prende la fiesta en este escenario deportivo, que tiene todo listo para recibir a más de 3 mil personas.

La parte inicial y protocolaria del Preludio de la Localidad 2 contempla la presentación del video oficial de las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre y el saludo de los actores festivos. De inmediato las candidatas al Reinado de la Independencia presentarán su show de opening llamado Resiliencia y resistencia: homenaje a la cultura afro.

Seguidamente será el momento de homenajear a líderes destacados de esta localidad, que en esta ocasión serán: José Meléndez, dirigente cívico que se ha destacado por apostarle al deporte, la educación y la salud de Fredonia; Jairo Zambrano, gestor cultural, quien por años se ha dedicado a preparar a las candidatas de Las Palmeras al Reinado de la Independencia; y Rosa Hurtado, reconocida deportista del sector, quien además fundó una escuela de fútbol, donde se descubrieron reconocidas figuras de este deporte en la ciudad.

Recientemente, la Gerencia de Fiestas lideró un espacio con las diferentes dependencias del Distrito y con dirigentes del sector para entregarle a la Localidad 2 un gran espectáculo, que todos disfruten.

”Las Palmeras se ha destacado por su gran comportamiento y por su gran espíritu de colaboración para construir juntos la fiesta que nos une. En este 2025, queremos que todos los que nos acompañen disfruten de un espectáculo de talla internacional con todo lo que hemos organizado desde el gobierno. Todas las acciones de mejora las hemos implementado escuchándolos atentamente”,_puntualiza Alejandra Espinosa, Gerente de Fiestas.

Las 39 candidatas al Reinado de la Independencia se tomarán la pasarela y desfilarán ante los asistentes. Esto previo al gran show musical, que durante este viernes presentará a: Mr Black, Sergio Vargas y Farid Ortiz.