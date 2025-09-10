¿Se perderán 16 millones de dólares de Mindefensa por incumplimiento en el contrato de los MI17?

La cartera declaró el incumplimiento del contrato luego de que la empresa realizara intervenciones superficiales en tres aeronaves, muy lejos de lo pactado. En su momento, el Ministerio aseguró que se ejecutarían las pólizas de garantía para recuperar el dinero. Sin embargo, esto podría no ser posible. ¿Por qué?

Para activar las pólizas, el Ministerio debe llevar a cabo un proceso administrativo que declare oficialmente el incumplimiento. Sin embargo, las pólizas vencen el próximo 15 de noviembre. Expertos en contratación advierten que en tan solo dos meses es imposible agotar las audiencias requeridas. Es decir, si las pólizas caducan, el Estado perdería los 16 millones de dólares ya entregados como anticipo. Además. Vertol Systems radicó una nueva factura por 7 millones de dólares, alegando que ya ejecutó el 80% del contrato, mientras el Ministerio sostiene que apenas cumplió con un 8%.

Advertencias ignoradas

La Procuraduría General de la Nación visitó recientemente el Ministerio de Defensa tras las denuncias reveladas en 6AM.

Durante la diligencia, en la que no estuvo presente el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por cuanto está en Brasil acompañado al presidente Gustavo Petro, se conoció que desde diciembre del 2024, la Procuraduría había enviado cinco oficios advirtiendo que el contratista no estaba en capacidad de cumplir.

Además, como reveló 6AM en exclusiva, el fabricante ruso de los helicópteros MI-17 había advertido desde noviembre del 2024, en un oficio enviado a la Aeronáutica Civil, que la empresa con la que el Ministerio quería contratar el mantenimiento de los helicópteros no contaba con la capacidad para hacerlo y que además, como fabricante, no responderían por la seguridad de las aeronaves, si eran intervenidas por los talleres del contratista.

Cómo si fuera poco, el comité técnico concluyó el 30 de diciembre, que Vertol Systems no cumplía con ninguno de los indicadores del contrato.

A pesar de todas estas alertas, el Ministerio de Defensa siguió adelante con esta contratación y entregó el mantenimiento de las aeronaves a esta empresa.

La Procuraduría, en visita realizada el 9 de septiembre, requirió toda la documentación de esta contratación, así como las explicaciones de por qué, a dos meses de firmado el contrato, el Ministerio de Defensa, modificó la cláusula de pago del contrato pasó de un esquema de pago por labor realizada, al pago de un anticipo del 50% de los 32 millones de dólares correspondiente al valor total del contrato.

Este pago de este anticipo, equivalente a 16 millones de dólares, es el que está a punto de perderse por el corto tiempo que ya queda para ejecutar las pólizas.