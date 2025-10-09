Cómo se llaman los 3 pueblos más calientes de Bolívar: El más caluroso está a 73 m.s.n.m.( flickr - Jorge van de Stein )

En principio, vale la pena resaltar que el departamento de Bolívar, en la región Caribe de Colombia, se caracteriza por su diversidad climática, que abarca desde zonas templadas hasta áreas de intenso calor.

Entre sus municipios, tres destacan por registrar las temperaturas más altas: El Guamo, Magangué y El Carmen de Bolívar.

Aunque comparten el predominio del clima cálido extremo, cada uno posee características geográficas, agrícolas y turísticas que los distinguen dentro del panorama bolivarense.

En estos territorios, la vida cotidiana, la producción agrícola y las costumbres locales son el resultado de una constante adaptación al ambiente tropical.

Al recorrer estos pueblos, usted puede apreciar la fuerza de sus altas temperaturas, que los definen, pero también las tradiciones de sus comunidades y la riqueza natural que conforma la identidad del Caribe colombiano.

¿Por qué ‘El Guamo’ es uno de los municipios más calientes del departamento de Bolívar?

A unos 77 metros sobre el nivel del mar, El Guamo se distingue por su clima cálido y seco, con temperaturas que varían entre 27,3 °C y 32 °C en promedio anual, y sensaciones térmicas que pueden alcanzar los 44 °C en temporadas de calor extremo.

Su relieve ligeramente ondulado y sus suelos fértiles sustentan una economía agrícola basada en cultivos de yuca, ñame, arroz y maíz. Aunque no destaca como uno de los principales destinos turísticos del departamento, ofrece atractivos naturales asociados al río Magdalena y a las pequeñas ciénagas que lo rodean.

Estos espacios, junto con su ambiente rural, hacen del municipio un lugar donde la tradición campesina y la tranquilidad del paisaje se funden con el ritmo cálido de esta zona del país.

¿Qué es importante saber sobre Magangué? Una de las zonas más calurosa del departamento

Por el lado de Magangué, considerada la ciudad más calurosa del departamento de Bolívar, presenta temperaturas promedio entre 31 °C y 37 °C, con sensaciones térmicas que pueden alcanzar los 48 °C.

Su clima tropical y la influencia del río Magdalena le otorgan suelos aluviales e inundables ideales también para el cultivo de arroz, maíz, ñame y yuca.

La economía local se sostiene principalmente en la agricultura y la pesca, actividades que reflejan su estrecha relación con el entorno fluvial. En los últimos años, Magangué ha impulsado su desarrollo agroindustrial mediante ferias y eventos comerciales que promueven la producción regional.

Adicionalmente, el turismo gastronómico y de río enriquece su vida cultural, consolidando al municipio como un importante centro económico y punto estratégico de conexión con la región de La Mojana.

¿Cómo combina ‘El Carmen de Bolívar’ su calor con la riqueza agrícola y cultural?

Con una temperatura promedio de 27,4 °C y una humedad relativa del 76 %, El Carmen de Bolívar disfruta de un clima cálido y estable a lo largo del año.

Este municipio, considerado la principal despensa agrícola del departamento, destaca por la producción de aguacate, cacao, tabaco, plátano, ñame y ajonjolí. Cabe agregar que enfrenta desafíos relacionados con la erosión y el manejo del suelo; su economía se mantiene por medio de la agricultura familiar y comercial.

Asimismo, su ubicación en los Montes de María le otorga una relevancia especial como centro agrícola y cultural del Caribe colombiano, símbolo de tradición, resiliencia y riqueza natural.

Finalmente, en el ámbito turístico, El Carmen resalta por su rica gastronomía, especialmente las tradicionales ‘galletas Chepacorina’, así como por sus festividades culturales.