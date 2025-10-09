Cayó presunto cabecilla del Clan del Golfo en Bolívar: está en el cartel de los más buscados

En el marco de la operación Agamenón, el GAULA Bolívar en el municipio de Guaranda (Sucre), en coordinación con inteligencia policial, servicio de vigilancia (DESUC), Ejército Nacional (BINAR) y Armada Nacional (RINCA), logró la captura por orden judicial de Jonier Alexander Giraldo Machado Alias “Potro” o “Junior”, por los delitos de extorsión, concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

Esta persona, se encuentra en el cartel de los más buscados del Departamento de Bolívar, señalado de ser cabecilla militar de la subestructura en el sur del Departamento de Bolívar, con una trayectoria criminal de aproximadamente 10 años.

Sería encargado de dinamizar el cobro de extorsiones mediante modalidad clásica, al gremio de palmeros, mineros, ganaderos y comunidad en general, además sería determinador de homicidios en el sur del departamento.

Por información de inteligencia, se conoció que el capturado, había sido herido en confrontaciones con grupos armados ilegales, motivo por el cual ingresó al hospital de Guaranda (Sucre), por lo que se articuló con unidades de ejército y el servicio de vigilancia, para garantizar la seguridad del lugar.

“Seguimos de frente desequilibrando a esta subestructura del clan del Golfo con injerencia en Bolívar. No bajamos la guardia en el objetivo de capturar a todos estos presuntos criminales que desestabilizan la tranquilidad y el orden en el departamento”. Aseveró, el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante del departamento de Policía Bolívar encargado.