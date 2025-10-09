Chía suspende temporalmente la restricción de carga pesada: la Troncal de Los Andes se debatirá

Cundinamarca

El alcalde del municipio de Chía, Leonardo Donoso, anunció la suspensión de la restricción de carga pesada hasta el próximo 10 de noviembre.

Esta decisión se tomó luego de una reunión con líderes gremiales y representantes del sector empresarial. El anuncio de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de convocar a una audiencia pública para revisar la licencia ambiental del proyecto vial la Troncal de Los Andes también influyó en la decisión.

“Hemos decidido aplazar la entrada en vigencia de la restricción hasta el 10 de noviembre, una vez conozcamos los resultados de la audiencia de revisión de la licencia ambiental de la Troncal de Los Andes”, expresó Donoso.

Aunque la medida fue suspendida, el alcalde junto con el secretario de Movilidad, Juan Pablo Ramírez , defendieron la medida que busca mitigar el tráfico vehicular y reducir el impacto ambiental en el municipio.

La mesa de diálogo con los gremios continuará abierta, mientras se avanza en la audiencia pública de la ANLA. Desde la administración municipal reiteraron su compromiso con la Troncal de Los Andes, un proyecto que pretende mejorar la movilidad, la calidad del aire de Chía y de municipios vecinos.