Cerca 19 mil usuarios sin agua en Floridablanca por daño en la conducción Malpaso

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, AMB, informó que un daño en la conducción Malpaso, ocasionado al parecer por trabajos de alcantarillado adelantados por la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, EMPAS S.A. ESP., generó la suspensión del servicio de agua potable en varios sectores del municipio de Floridablanca.

#DeServicio Obras de alcantarillado ejecutadas por @Empassa_Oficial ocasionan daño en la conducción Malpaso, dejando sin servicio de acueducto a más de 19.000 suscriptores en Floridablanca.



👉 https://t.co/yWrslFZSHe pic.twitter.com/R3H7H3uxJJ — Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (@acueductobga) October 9, 2025

La afectación deja sin suministro a más de 19.000 suscriptores, según el AMB el servicio podría ser restablecido mañana sobre las 8:00 a.m.

Sectores afectados y que estarán sin el servicio de agua potable:

Distrito Zapamanga: Santa Ana, Altos de Villabel, Las Villas, Zapamanga, Escoflor, La Castellana, Nuevo Villabel, Villa Luz, Villa Helena, Villareal Sur, Los Alpes, Villabel y Santa Helena I.

Distrito Bellavista: Urbanización Bellavista sectores A, B, C y D, Apartamentos Panorama y Urbanización Escoflor.

Distrito Villabel Alto: Lagos I, Lagos II, Lagos IV, Lagos V, Cañaveral Panamericano, Asoviilago, Centro Comercial Cañaveral y Altos de Villabel.

Distrito Villabel Bajo: Villabel, Nuevo Villabel, Ciudad Valencia, El Remanso, Urbanización Guanatá, Villa Montana, Molinos Bajos y Urbanización Andalucía.

La entidad presentó disculpas a los usuarios por los inconvenientes ocasionados y en este momento se adelantan los trabajos de reparación.