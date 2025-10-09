Bogotá ofrece más de 6.500 empleos con contratación inmediata en jornada gratuita de Talento Capital

Colombia

En una de las convocatorias laborales más grandes del año, el Proyecto Talento Capital y Kuepa EduTech, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, anunciaron la apertura de 6.519 vacantes con contratación inmediata.

El evento se desarrollará este viernes 10 de octubre en la Calle 72 #13-34, en Chapinero, desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., y está dirigido a personas que buscan empleo formal, incluyendo jóvenes recién egresados, técnicos, tecnólogos y profesionales.

“Esta jornada busca conectar directamente a los ciudadanos con oportunidades reales de empleo formal”, señalaron los organizadores.

La actividad es gratuita y abierta también a estudiantes que deseen vincularse laboralmente mientras continúan su formación académica.

Sectores con vacantes disponibles

Entre las más de seis mil vacantes se destacan puestos en:

Servicios y atención al cliente

Ventas y call center

Logística y administración

Tecnología y procesos operativos

Durante la jornada, los interesados podrán presentar su hoja de vida y participar en entrevistas presenciales con posibilidad de vinculación inmediata, sin intermediarios y con respaldo institucional.

Beneficios y acompañamiento laboral

Además de las oportunidades de empleo, el proyecto ofrecerá bonos de $100.000 y $30.000 para personas en condición de vulnerabilidad, junto con rutas integrales de empleabilidad y formación.

Estos apoyos buscan fortalecer las competencias laborales y habilidades blandas de los asistentes, contribuyendo a su inserción en el mercado formal y a la reactivación económica de los hogares bogotanos.

“El objetivo es dinamizar la generación de empleo y fortalecer el tejido productivo de la ciudad”, destacaron desde Talento Capital y Kuepa EduTech.

Recomendaciones para los asistentes

Los organizadores recomiendan a los participantes llegar temprano, llevar su hoja de vida impresa y actualizada, y asistir con disponibilidad para entrevista el mismo día. En el punto de encuentro habrá equipos de orientación laboral y acompañamiento especializado para facilitar el proceso de registro y selección.