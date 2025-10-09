Aumentó un 11,06% el embarazo adolescente en los colegios de Bogotá en 2025

No hay acuerdo sobre cómo enfrentar la problemática del embarazo en menores. Foto: Archivo( Thot )

Bogotá D.C

En los primeros seis meses de este 2025 en Bogotá, se presentaron 492 estudiantes de colegios se embarazaron, lo que representa un aumento del 11,06% (49 casos más) en comparación con 2024.

De acuerdo con las cifras del Observatorio de Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación, las estudiantes mujeres concentraron la mayoría de los casos, con el 79,91% en el primer semestre de 2024, y 80,08% en 2025, registrando un incremento del 11,30% entre periodos.

En cuanto a los estudiantes hombres que se convirtieron en padres, el porcentaje también aumentó. Del 10,11%, con 9 casos adicionales en el primer semestre de 2025.

Rangos de edad

En los reportes de los primeros semestres de 2024 y 2025, se evidenció que los embarazos se presentaron durante la adolescencia, es decir entre los 14 y los 19 años. Se presentó un aumento, del 93,45% en 2024 al 94,51% en 2025.

La edad de 16 años presentó la mayor proporción de reportes con el 31,88% del total de casos.

Aunque la mayoría de los casos se concentraron en adolescentes, los reportes en infancia son de gran relevancia ya que representan situaciones de violencia sexual.

En la infancia, que abarca los menores entre 6 y 13 años, agrupó el 4,27% del total de los reportes en el primer semestre de 2025, lo que representa una disminución de 1,6% menos que los registrados en el mismo periodo de 2024.

Las niñas registraron 20 casos, frente a 1 caso en niños; mientras que en 2024 la relación fue de 22 casos en mujeres a 4 en hombres.

Embarazos no deseados

La variable relacionada con la planeación del embarazo también fue analizada en el reporte. Las cifras muestran que, en la mayoría de los casos reportados, el embarazo no ha sido planeado.

Se pasó del 97,52% en el primer semestre de 2024 al 70,93 %, es decir 83 casos menos, en cuanto a la respuesta negativa frente a la planeación del embarazo.