Académicos advierten al Gobierno Nacional de una crisis en la financiación de maestrías y doctorados

Bogotá D.C

El ‘Foro Ciencia, Talento y Futuro: desafíos en la formación de capital humano de alto nivel’ fue organizado por la Agencia Distrital, Atenea, COLFUTURO, la Universidad de Los Andes, la Universidad Distrital y la Javeriana.

En este encuentro se reunieron representantes de la academia y funcionarios distritales quienes hicieron un llamado al Gobierno Nacional ante la falta de una política clara y estable en cuanto a la financiación para maestrías y doctorados.

Además, ante los recortes superiores al 50% en el presupuesto de ciencia y tecnología , la reducción de la financiación de becas y la falta de apoyo en las maestrías y doctorado, los académicos alertan la pérdida de conocimientos científicos e innovadores.

Jerónimo Castro, director de la Fundación para el Futuro de Colombia ‘Colfuturo’, aseguró que “es importante que Colombia tenga estabilidad en los mecanismos de apoyo para que los incentivos estén ahí siempre y no haya baches como el que muy probablemente se presentará a partir del año entrante. Esos baches representan la pérdida de una generación completa”.

La solución para los académicos requiere que el Gobierno Nacional la adopción urgente de una política multidimensional.

“Hace 30 años se viene consolidando en el país una política de formación de maestrías y doctorados a nivel internacional y nacional. Es urgente reflexionar sobre cómo garantizar la financiación a partir del próximo año”, indicó Víctor Saavedra, director de Atenea.

El llamado de todos los que participaron del foro fue una política clara y estable para la generación de profesionales capacitados y la construcción de capacidades.