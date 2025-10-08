Venezuela activó el ‘Plan Independencia 200’ en los estados de Carabobo y La Guaira

¿Por qué se ejecutará el plan?

El gobierno de Venezuela activó en los estados de Carabobo y La Guaira, ubicados en el norte del país frente al mar Caribe, el ‘Plan Independencia 200′, anunciado en septiembre pasado, en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue naval estadounidense en aguas próximas a la nación sudamericana.

Diosdado Cabello encabezó un acto en La Guaira junto al gobernador, José Alejandro Terán, el comandante de Defensa Integral en esa región, el almirante, Gregorio Briceño y un grupo de uniformados para dar comienzo al ejercicio de despliegue en esas regiones.

Allí, detalló que tienen una lista de chequeos y actividades, enfocados en abarcar objetivos muy claros en instituciones, organismos y servicios públicos, entre los que mencionó infraestructuras como: aeropuertos, puertos, entre otros.

“Ahora con el asedio que el imperialismo norteamericano ha intentado contra nuestro país, Venezuela toda se moviliza, organizadamente en unas acciones territoriales en los estados La Guaira y Carabobo, en el marco de la operación ”“Independencia 200″, afirmó Cabello.

En ese contexto, aseguró que el pueblo venezolano es “pacífico”, pero advirtió que se ha venido preparando a conciencia, activamente y en todos los frentes para resistir, por el tiempo que sea necesario, los ataques que quieran hacerle al país.

¿Desde cuando empezó a ejecutarse?

Por su parte, Nicolas Maduro destacó el comienzo del ejercicio y aseguró la inclusión de 27 acciones territoriales. Asimismo, indicó que se trata de una nueva modalidad de activación en las (ZODI), como se denomina a esta especie de divisiones militares del territorio, el cual se puso en marcha desde las 5:00 hora local e incluyó a la Milicia Nacional Bolivariana junto con todas las fuerzas sociales y populares.

“Son 27 tareas a cumplir para asegurar integralmente y proteger la Zona de Defensa Integral La Guaira y Carabobo”, agregó el mandatario, quien afirmó a través de su cuenta de Telegram.

¿Se cancelan acuerdos con Estados Unidos?

Por otro lado, el presidente estadounidense, Donald Trump, canceló los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo con Venezuela, instruyendo a su enviado especial, Richard Grenell, a detener todo acercamiento.

Sin embargo; Maduro negó que su homólogo estadounidense haya ordenado cancelar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una negociación.