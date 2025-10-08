Congresistas Demócratas cuestionan ataques contra narcolanchas: “EE.UU. no quiere otra guerra”

Congresistas demócratas cuestionan las operaciones militares en el Caribe contra narcolanchas y pidieron al presidente Donald Trump entregar la lista completa de las organizaciones terroristas designadas por su administración a las que pertenecerían las embarcaciones destruidas.

También, exigieron al Departamento de Justicia revelar la opinión legal que autoriza los ataques, luego de que la fiscal general se negara a proporcionar esos detalles.

En las últimas horas, al menos cinco representantes demócratas, entre ellos Gregory Meeks, Jamie Raskin, Adma Smith, James Himes y Bennie Thompson enviaron una carta al presidente Donald Trump en la que cuestionan qué cárteles fueron designados como organizaciones terroristas, bajo qué criterios o autoridad legal se realizaron esas designaciones y qué base jurídica respalda los recientes ataques a por lo menos seis embarcaciones presuntamente cargadas con drogas.

“Usted no ha obtenido la autorización para estos ataques. Además, la grave falta de transparencia de la Administración y su falta de intercambio de información crucial con el Congreso impiden que este ejerza la supervisión constitucional del Poder Ejecutivo”, dice la misiva.

“La Administración no ha proporcionado detalles significativos sobre la justificación legal de estos ataques, más allá de vagas afirmaciones sobre las facultades del Artículo II. Las facultades del Presidente en virtud del Artículo II son significativas, pero no ilimitadas”, dice la carta.

Precisamente la fiscal general, Pam Bondi, testificó ante el Comité Judicial del Senado, donde evadió responder sobre la justificación legal de las operaciones en el Caribe. “No voy a discutir ningún tipo de asesoría legal que este Departamento haya entregado”, afirmó Bondi.

Bondi destacó además que Nicolás Maduro es un narcoterrorista y recordó que sobre su cabeza pesa una recompensa de 50 millones de dólares por su captura para enfrentar cargos en Estados Unidos.

El grupo de congresistas resaltan en su documento que “el pueblo estadounidense no quiere otra guerra, y el Congreso no puede permitir que ningún presidente inicie una ilegal o unilateralmente. Así no funciona la Constitución.”

