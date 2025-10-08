Cartagena

Terminó bloqueo en carreteras de los Montes de María tras acuerdo con campesinos

Los manifestantes se habían concentrado a la altura de Ovejas- Sucre

Cortesía

En medio de un paro campesino que afectó temporalmente la movilidad en la Troncal de Occidente en las comunidades de Chalán y Ovejas- Sucre, el Director Territorial de Bolívar en la Unidad de Restitución de Tierras, Daniel Flórez Muñoz, en articulación con el gobierno central, acompañó y participó en la construcción de consensos de estas comunidades de los Montes de María.

El funcionario sostuvo que se llegaron a acuerdo importantes en la constitución de unas mesas técnicas de trabajo, que permitirán avanzar en la construcción y profundización del estado social de derecho frente a todas estas comunidades que lo necesitan en el gobierno del cambio.

De esta forma Flórez Muñoz reafirma su compromiso con el diálogo, la lucha por la dignidad del campesinado y el trabajo conjunto para seguir garantizando los derechos de las comunidades.

Indicó, que escuchar, comprender y construir soluciones de la mano con la gente del campo es el camino para avanzar hacia una verdadera reparación y transformación territorial.

El paro fue promovido por líderes y referentes por la dignidad del pueblo campesino de los Montes de María, y desde ese punto de vista se hizo presencia para participar en la deliberación de acuerdos para la región.

