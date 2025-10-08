Terminó bloqueo en carreteras de los Montes de María tras acuerdo con campesinos

En medio de un paro campesino que afectó temporalmente la movilidad en la Troncal de Occidente en las comunidades de Chalán y Ovejas- Sucre, el Director Territorial de Bolívar en la Unidad de Restitución de Tierras, Daniel Flórez Muñoz, en articulación con el gobierno central, acompañó y participó en la construcción de consensos de estas comunidades de los Montes de María.

El funcionario sostuvo que se llegaron a acuerdo importantes en la constitución de unas mesas técnicas de trabajo, que permitirán avanzar en la construcción y profundización del estado social de derecho frente a todas estas comunidades que lo necesitan en el gobierno del cambio.

De esta forma Flórez Muñoz reafirma su compromiso con el diálogo, la lucha por la dignidad del campesinado y el trabajo conjunto para seguir garantizando los derechos de las comunidades.

Indicó, que escuchar, comprender y construir soluciones de la mano con la gente del campo es el camino para avanzar hacia una verdadera reparación y transformación territorial.

El paro fue promovido por líderes y referentes por la dignidad del pueblo campesino de los Montes de María, y desde ese punto de vista se hizo presencia para participar en la deliberación de acuerdos para la región.