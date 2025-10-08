Precio del dólar en Venezuela para este 8 de octubre: ¿qué mostró el BCV?

Desde hace un par de meses, Venezuela ha presentado tensiones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos luego de que el país norteamericano se acercara a la zona marítima del Caribe. Según una serie de declaraciones que dio Nicolás Maduro, este tipo de acercamientos, son provocaciones y amenazas a la soberanía del territorio venezolano. Tanto así, que el gobierno Bolivariano, realizo un llamado a la población para enlistarse en dado caso que sean invadidos.

El gobierno de Donald Trump, declaró que era una guerra en contra de las drogas y el narcotráfico, pues ya se han destruido varias lanchas con venezolanos dentro, actos que han cuestionado algunos países, como Colombia y su gabinete, asegurando que pese a las medidas tomadas, dentro iban personas, seres humanos.

Esta clase de hechos pone en el mapa, una vez más, como se están manejando las cosas entre gobiernos, pues del lado Venezolano, hasta el momento, se ha encrudecido la pobreza y la inflación, aunque, el Banco Central de Venezuela, la última vez que dio reporte sobre como iba la economía en el país, fue en julio de este año.

Precio del dólar en Venezuela HOY, 8 de octubre

Según informó en Banco Central de Venezuela, el precio del dólar para este 8 de octubre es de 189,25940000 bolívares. Este valor lo puede visualizar en la plataforma de Instagram, en la cuenta oficial del BCV.

Por otro lado, el banco no solo se encarga de presentar el precio del dólar en Venezuela, sino que también muestra el valor de otras monedas y la cotización que tienen.

Precio de otras monedas extranjeras en Venezuela para este 8 de octubre

El valor de estas monedas se pueden visualizar en la página del Banco Central de Venezuela, dónde se encuentran las tasas de cambio al rededor del mundo, además del dólar estadounidense. Esto son sus valores, recuerde que estos precios se actualizan a diario:

Euro: 220,93574577 bolívares

bolívares Yuan chino: 26,58511026 bolívares

bolívares Lira turca: 4,53836617 bolívares

bolívares Rublo ruso: 2,30611220 bolívares

Precio del dólar en Colombia HOY, 8 de octubre

El precio del dólar para Colombia ha presentado una tendencia a la baja desde agosto del 2025,pues se ha cotizado por debajo de los $4.000 pesos colombianos. Para algunos comerciantes que importan productos e insumos del exterior, ha significado una disminución en los costos de compra.

Según el TRM del Banco de la República, el precio del dólar para este 8 de octubre, se estableció en $3.867 pesos, representando un decrecimiento de $14 pesos, ya que el día de ayer, 7 de octubre, su cotización fue de $3.853 pesos. Si desea consultar mayor información y conocer otros detalles sobre la cotización de dólar en Colombia, haga click aquí.

