Precio del dólar en Colombia HOY, 8 de octubre, según el TRM del Banco de la República

En Colombia, recientemente se anunció que hubo un incremento en la inflación, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Esta alza alcanzó el 5.18% para el mese de septiembre.

Asimismo, un dato importante a tener en cuenta, son las afectaciones que puede traer consigo el aumento de la inflación en los negocios, empresas y en las poblaciones colombianas, pues el impacto no solo golpea lo anteriormente mencionado, sino que también, la economía se puede ver afectada, ya que los precios se elevan y el dinero no alcanza.

Hasta el momento, las declaraciones más recientes que ha hecho el Banco de la República, han sido las del gerente, Leonardo Villar, quien explicó que no habrá cambios en la política monetaria hasta que se estabilice la inflación.

Cierre del dólar en Colombia HOY 7 de octubre

El grupo AVAL se encarga de realizar el cierre del dólar, según lo que presentado en sus actualizaciones diarias, para este 8 de octubre, el cierre que tuvo el dólar fue de $3.877 pesos. Esto representa una ganancia de $7 pesos, puesto que su apertura fue de $3.880 pesos.

Un dato importante a tener en cuenta, es que el grupo AVAL, realiza estas actualizaciones después de la 1 PM de cada día.

Precio del dólar hoy en Colombia, 8 de octubre

El precio del dólar para Colombia ha presentado una tendencia a la baja desde agosto del 2025, pues se ha cotizado por debajo de los $4.000 pesos colombianos. Para algunos comerciantes que importan productos e insumos del exterior, ha significado una disminución en los costos de compra.

Por otro lado, según el TRM del Banco de la República, el precio del dólar para este 8 de octubre, se estableció en $3.867 pesos, representando un decrecimiento de $14 pesos, ya que el día de ayer, 7 de octubre, su cotización fue de $3.853 pesos.

Precio del euro hoy en Colombia, 8 de octubre

Investing es una página que se dedica a realizar estudios de marcas, productos e insumos en el mercado internacional, pero también, se encargan de mostrar indicadores económicos en tiempo real sobre el comportamiento que va teniendo una moneda en un país. En este caso, para Colombia, el precio del euro para este 8 de octubre se estableció en $4,506 pesos, representando un alza del 0,09%.

Precio en las casas de cambio en las principales ciudades del país para este 8 de octubre

La cotización en de la compra y venta de dólares dependerá del precio que se establezca para el país, según la plataforma Dólar Hoy, así se venden y compran:

Bogotá D.C. - Te compran: $3,810 | Te venden: $3,930

- $3,810 | $3,930 Medellín - Te compran: $3,760 | Te venden: $3,910

- $3,760 | $3,910 Cali - Te compran: $3,800 | Te venden: $3,980

- $3,800 | $3,980 Cartagena - Te compran: $3,750 | Te venden: $3,980

- $3,750 | $3,980 Cúcuta - Te compran: $3,830 | Te venden: $3,870

- $3,830 | $3,870 Pereira - Te compran: $3,730 | Te venden: $3,800

