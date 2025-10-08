Por atentados contra funcionarios del INPEC, entidad toma medidas extraordinarias de seguridad

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, dio a conocer nuevas medidas extraordinarias de seguridad, luego del asesinato en las últimas horas de un dragoneante, identificado como Jimmy Flores Salazar, en el suroriente de Cali.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió poco después de que el funcionario realizara el relevo de guardia en la cárcel de Villahermosa.

Por tal motivo el INPEC anunció la suspensión de visitas en los establecimientos penitenciarios de Bogotá y Valle del Cauca, con la posibilidad de ser extensivos en otras ciudades del país.

También implementó un alistamiento de segundo grado a nivel nacional, resaltando que no existe la capacidad de infraestructura para alojar a todos los funcionarios en los diferentes centros.

Indicó, que contarán con el apoyo de la Policía y el Ejército Nacional para garantizar la seguridad de los funcionarios en los horarios de ingreso y salida, así como en los desplazamientos hacia y desde los establecimientos, especialmente en las zonas de mayor riesgo.

Otras Medidas

De manera excepcional, se autoriza la implementación de turnos 24x48 en los establecimientos donde la situación lo amerite, con el propósito de fortalecer la capacidad operativa y reducir los riesgos asociados a la movilidad frecuente del personal.

Se dispone la suspensión provisional de traslados y remisiones en la ciudad de Bogotá y en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, exceptuando únicamente las remisiones médicas vitales, mientras que las diligencias judiciales se desarrollarán de forma virtual.

Se autoriza la implementación de modalidades de trabajo en casa o horarios flexibles para el personal administrativo de las diferentes regionales, atendiendo las condiciones de seguridad de cada territorio. En la Sede Central, esta disposición aplicará a partir del próximo jueves, hasta nueva orden.

De forma preventiva y hasta que las condiciones de seguridad lo permitan, se suspenden temporalmente las actividades de labor social comunitaria realizadas por las personas privadas de la libertad.