Personero de Tunja refuerza pedagogía para elecciones juveniles del 19 de octubre

El personero municipal de Tunja, Nelson Andrés Villabona, informó que se realizó una jornada de capacitación dirigida a los integrantes y candidatos del Consejo Municipal de Juventudes, así como a voceros estudiantiles y representantes de minorías.

FOTOS I PERSONERIA DE TUNJA

Según explicó Villabona, el encuentro contó con la participación del Registrador Municipal, la Contraloría, la Policía Nacional y un magistrado del Tribunal de Garantías, con el fin de orientar a los jóvenes sobre el proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 19 de octubre.

«...Buscamos explicar qué son los Consejos Municipales de Juventud, cómo se asignan las curules y cuáles son las reglas del proceso...», señaló el personero.

Nelson Andrés Villabona agregó que durante la jornada los jóvenes manifestaron algunas preocupaciones, entre ellas las restricciones que enfrentaron al hacer actividades de difusión en espacios públicos. Pese a ello, destacó el interés de los participantes y la necesidad de continuar con la pedagogía electoral. «...Muchos jóvenes aún no saben cómo pueden votar ni en qué lugar les corresponde hacerlo...», indicó.

El personero recordó que los jóvenes entre 14 y 17 años podrán sufragar en el puesto más cercano a su residencia, mientras que los de 18 a 28 años lo harán en el lugar donde están habilitados para elecciones nacionales.