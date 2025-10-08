Neiva celebra aniversario mensaje de Alcohólicos Anónimos

Neiva

El próximo 11 y 12 de octubre se llevará a cabo en Neiva la conmemoración del aniversario número 58 del mensaje de Alcohólicos Anónimos en la ciudad, recordando la llegada de esta organización el 12 de octubre de 1967. La programación iniciará el sábado a las 3:00 de la tarde y se extenderá hasta las 9:00 de la noche, continuando el domingo desde las 6:30 de la mañana con espacios de oración y meditación, finalizando a la 1:00 de la tarde.

Los organizadores invitan a toda la comunidad a participar, en especial a aquellas personas que reconocen tener problemas con el consumo de alcohol o sospechan de ello. “Esta es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona”, explican los miembros, quienes destacan que hay quienes pueden beber moderadamente y otros que, al hacerlo, pierden el control y modifican su comportamiento.

Actualmente, el grupo de Alcohólicos Anónimos en Neiva cuenta con alrededor de 80 miembros activos, entre hombres y mujeres. Para el aniversario se espera la participación de delegaciones provenientes de municipios como Garzón, Florencia y Hospitalito, además de invitados de Bogotá. Los voceros resaltan la valiente participación de al menos diez mujeres, quienes han enfrentado el estigma social para reconocer su problema y buscar apoyo.

Un hecho alentador es la presencia de jóvenes entre los 17 y 25 años que se han unido al programa, muchos de ellos estudiantes. Según los coordinadores, los padres han jugado un papel clave al notar cambios de comportamiento y falta de interés en los estudios. “El alcohol les quita la visión de salir adelante”, señalan. Con esta celebración, la comunidad reafirma su compromiso de ofrecer acompañamiento, orientación y esperanza a quienes desean comenzar una nueva vida.