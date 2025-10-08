Los habitantes del barrio La Enea en Manizales reclaman injerencia de alcaldía por obras en parque

Manizales

La situación del inició de obras en el parque del barrio La Enea, en Manizales, sucedió anoche cuando llegaron algunos camiones cargados de guaduas, minutos después los supuestos trabajadores y más adelante vehículos particulares y oficiales. Alejandro Jiménez, habitante del barrio, cuenta que un delegado de la Secretaría del Interior obstruía el paso de los vecinos que intentaban oponerse al cerramiento.

“Estábamos en horas de la noche en el parque, llegó un camión cargado de guaduas descargando al lado de la iglesia, por lo que solicitamos los permisos respectivos para ese transporte, la teniente de la policía, la señorita Viviana hace una verificación parcial, pero no se muestra ningún salvoconducto, solamente una remisión y con eso pretendían tener todo legalizado”.

Agrega que “Después de las 11 p. m. arribó un grupo de trabajadores acompañados de personas en civil que iban en vehículos particulares, oficiales y turbos. Llegaron el ingeniero Óscar, de la Secretaría de Infraestructura y Sebastián, de la Secretaría del Interior y otros funcionarios a evitar que la comunidad se interpusiera a la obra. En medio de eso, dos mujeres resultaron heridas por la policía, ellas interpondrán una denuncia y en general, se notó la arbitrariedad”.

Posibles consecuencias en la flora y fauna del parque

La comunidad asegura que la intervención pone en peligro la flora y fauna que hay en el parque actualmente, ya que allí habitan zarigüeyas, armadillos, aves endémicas, entre otras especies, así lo señala Luz Marina Rendón Londoño, licenciada en Biología y ambientalismo y habitante del barrio La Enea.

“Están agrediendo nuestra dignidad, la gente dice ‘Y se preocupan por eso’, ocurre que tenemos sentido de pertenencia. Tanto hablan que somos una ciudad biosostenible, mientras cuentan eso en todo el mundo, acá sucede todo lo contrario, es un contrasentido, pero quién puede contra la ignorancia de los que quieren gastar la plata, justificarla y echar cemento. Cambiaron el proyecto, al principio era una mejora y ahora es de gran envergadura y alto costo. Tenemos zarigüeyas, armadillos, aves endémicas y de paso, en este momento están los gavilanes que vienen acá por las condiciones climáticas y este parque lo tienen como soporte, es un corredor biológico”.

Versión oficial de la Alcaldía de Manizales y la policía metropolitana

Desde la alcaldía, indican que después de varias socializaciones inician obras con un cerramiento, por lo que aclaran que el proyecto ha sido concebido técnica, social y ambientalmente. Claudia Marcela Cardona, secretaria de Infraestructura de Manizales.

“Luego de múltiples socializaciones y conversaciones con la comunidad y recibir un respaldo de ellos para el inicio de obras, iniciamos con estas. Damos un parte de tranquilidad frente al proyecto, el cual ha sido concebido técnica, social y ambientalmente bien, no se tocarán los árboles. El drenaje existente es una parte integral del proyecto, lo vamos a conservar, pero aclaramos que es una obra de ustedes (comunidad), la ejecutaremos en los tiempos establecidos y en las calidades esperadas”.

Por su parte, desde la Policía Metropolitana de Manizales, señala que hacen acompañamiento a la obra y piden a la comunidad no acudir a vías de hecho, por lo tanto, si están en contra de la obra, les solicitan acudir a instancias legales, pero no llegar a instancias de agresiones, esto dice el coronel Dave Anderson Figueroa, comandante de la policía metropolitana.

“Invitamos a la comunidad a que recuerden que la convivencia es una responsabilidad de todos. Particularmente, señalar que las obras que hará la administración municipal fueron demandadas y que surtieron un trámite legal para proceder, por lo que quienes no están de acuerdo, acudir a instancias legales y no a las vías de hecho, por eso se dispuso de un personal de acompañamiento a la obra, ya que algunas personas tratan de impedir el avance de la misma usando la fuerza, porque no acataron la orden de abstenerse de hacerlo, por eso pedimos a la comunidad continúe con las instancias de diálogo”.

En las últimas horas, más de 100 habitantes del barrio volvieron al parque manifestando su inconformismo, con pancartas, carteleras y pitos, demostraron el malestar por la manera de actuar de la alcaldía, según expresan. Asimismo, bloquearon la avenida principal en La Enea alzando su voz de protesta.

Entre tanto, el parque está cerrado con lonas, cuidado por policías y afuera de este se encuentran algunos habitantes del barrio pidiendo la presencia del alcalde Jorge Eduardo Rojas.