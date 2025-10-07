Mauricio Lizcano denuncia haber recibido una amenaza en contra de su familia en Manizales

Manizales

El precandidato presidencial y exministro de las Tecnologías de las Comunicaciones y la Información, Mauricio Lizcano, denunció que este lunes (6 de octubre de 2025) que en la sede de su campaña ubicada en Manizales, recibieron un sufragio con una amenaza contra la vida de su padre, quien en agosto del año 2000 fue víctima de secuestro Por las FARC.

A través de sus redes sociales, Mauricio Lizcano dio a conocer el ramo que llegó a la sede de campaña y rechazó el hecho calificándolo como un acto cobarde. “La política no puede ser escenario de miedo ni de intimidaciones. Solicito a las autoridades competentes que garanticen la seguridad mía y la de mi familia”, escribió el exministro.

Acabamos de recibir un sufragio en la sede de mi campaña presidencial en Manizales con una amenaza contra la vida de mi padre, quien fue víctima de secuestro.

Rechazo profundamente este acto cobarde.



La política no puede ser escenario de miedo ni de intimidaciones. Solicito a… pic.twitter.com/ugw0Vlcek5 — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) October 7, 2025

El precandidato presidencial le confirmó a Caracol Radio que el alcalde de Manizales fue quien le informó del envío y le notificó que están investigando el caso, al parecer el ramo se compró en una plataforma de mensajería virtual.

El dirigente caldense hizo un llamado a frenar las prácticas violentas que buscan afectar el debate público y la participación ciudadana. “¿Hasta cuándo en Colombia se amenaza para intentar silenciar la democracia?”, cuestionó.

Indicó que toda su familia está consternada “esto es algo que no queríamos revivir”, dijo el líder político.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el hecho, pero se adelantan medidas investigativas.