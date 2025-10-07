Hoy intentarán lograr que un millón de colombianos recen el Rosario a las 7:00 PM. ¿Como participar?

Juliana Trujillo, coordinadora nacional del movimiento ‘Oremos por Colombia’ estuvo en 6 AM de Caracol Radio, para comentar esta iniciativa que busca unir a la mayor cantidad de colombianos alrededor de un Santo Rosario. Pues se busca reunir un millón de personas a las 7:00 PM, el día de hoy, 7 de octubre de 2025.

Esta iniciativa se realiza bajo el marco de la conmemoración de Nuestra Señora del Rosario, también llamada, Virgen del Rosario. Además, el mes de octubre, es considerado el mes del rosario, por lo que convierten esta fecha, en la ocasión perfecta para reunir a las personas en torno a la oración.

Por otro lado, la coordinadora del movimiento, estableció que dicha iniciativa también tiene como objetivo entender de mejor manera el Rosario, pues ella lo considera como un regalo hecho desde el cielo, y el cual, algunas personas lo pueden llegar a sentir como simplemente una repetidera de lo mismo, sin embargo, se olvida que es un obsequio que dio la Virgen María, enseñándole a los creyentes, como se le debe orar.

Además, Juliana estableció que el Rosario también es un arma muy poderosa para luchar contra el mal, pues es una forma de meditación y discernimiento, que ayuda a las personas a definir que en sus corazones reine el bien, y que sea un espacio donde se encuentre a la Virgen María y el sagrado corazón del señor. Por tanto, extendió una invitación a los colombianos, para que, por medio de estas herramientas, permitan que en sus corazones reine el bien.

En cuanto a las personas que deseen hacer parte de esta convocatoria para reunir la mayor cantidad de personas unidas en oración, existen varias formas para participar, pues podrá hacerlo tanto desde una parroquia, como desde su propia casa.

Juliana comentó, que si usted desea que su oración del Rosario cuente en esta iniciativa, podrá hacerlo de diferentes maneras, por ejemplo, en el Instagram de ‘Oremos por Colombia’, encontrará un link con tres opciones. En la primera, se encuentra un contador, donde usted puede ingresar y registrar con cuantas personas realizó su oración.

En la segunda opción, encontrará las parroquias a las que podrá asistir presencialmente, pues se han destinado cerca de 45 espacios en ciudades como Bogotá, Medellín, Ibagué y diferentes ciudades, para quienes deseen vivir esta experiencia desde un templo.

Y por último, para aquellas personas que deseen hacer parte de la iniciativa desde sus casas y otros lugares, encontrarán un link para una videollamada de Zoom.

Adicional a esto, Juliana comentó que esta iniciativa, también busca aumentar la devoción al Rosario y a la Virgen María, de modo que esto se convierta en un ritual propio, que se realice con fe y con disciplina, pues estos dos aspectos llevan a las personas a ser mejores cada día.

