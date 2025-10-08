La cantante santandereana Shaira lanza “Floreci2”

La melodiosa voz de Shaira está presente en su nuevo lanzamiento “Floreci2”, la segunda entrega de su proyecto discográfico “Florecer”. Este nuevo EP, compuesto por cuatro canciones “Entre La Espada y La Pared” (focus track), “Anestesia”, “En Otra Vida” y “A Qué Costo”, refleja la evolución artística de la intérprete, así como su capacidad para mezclar emotividad, fuerza vocal y una propuesta sonora versátil. Grabado en una sola jornada durante una sesión en vivo en Altar Studio (La Calera), bajo la dirección de Miguel Silva y con Shaira liderando el proceso creativo, además de desempeñarse como productora del disco junto a Steven Torres, Andy Step y Sebastián Chavarro.

“Floreci2” captura una energía auténtica y orgánica La producción fusiona géneros como el pop y el country, incorporando guitarras, trompetas y una sensibilidad interpretativa que logra una conexión profunda con el oyente, reflejando el deseo de seguir expandiéndose a nivel internacional. “Este EP representa un renacer, una continuidad emocional. ‘Florecer’ fue el inicio de una etapa más personal; con ‘Floreci2’ quise mostrar lo que sigue cuando una ya ha brotado: sostenerse, reinventarse y seguir creciendo”, expresó Shaira.

Este lanzamiento llega justo después de su destacada presentación como artista invitada en el concierto de la reconocida agrupación mexicana Camila en Bogotá. Shaira cautivó al público con un emotivo show acústico en el que interpretó temas como “Así No Te Amarán Jamás” de Amanda Miguel, “Así Fue” de Juan Gabriel, “Si Tú No Estás Aquí” de Rosana, y una conmovedora versión de “Cucurrucucú”.

Con “Floreci2”, Shaira no solo reafirma su talento vocal y compositivo, sino también su capacidad de conectar con el público desde lo más profundo. Este EP representa un nuevo florecimiento en su carrera, siendo más madura y auténtica. “Floreci2” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y en @shaira_oficial.