Hallan cuerpo incinerado de una mujer tras incendio en el barrio Zarabanda de Bucaramanga

Bucaramanga

A través de la línea de emergencia 123, una ciudadana informó a las autoridades que mientras se adelantaban labores de remoción de escombros en el barrio Zarabanda fue hallado el cuerpo incinerado de una mujer, al parecer víctima del incendio que se registró el pasado 5 de octubre de 2025 en horas de la madrugada.

Según el reporte preliminar, la víctima correspondería al nombre de Yhanet, quien se encontraba desaparecida desde el día del siniestro. En el lugar se espera la llegada de las unidades de la SIJIN para realizar la inspección técnica al cadáver y adelantar los procedimientos judiciales correspondientes.

¿Cómo fue el incendio en el barrio Zarabanda?

El pasado domingo 5 de octubre, un voraz incendio destruyó completamente 12 viviendas y dejó otras 8 con daños parciales, en el sector Zarabanda, al norte de Bucaramanga. Las llamas se propagaron rápidamente durante la madrugada, afectando a más de 20 familias que lo perdieron todo.

Tragedia en el barrio Zarabanda de Bucaramanga: ya son 25 familias damnificadas por incendio.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, en la emergencia se utilizaron más de 10.000 galones de agua y 16 cilindros de aire autocontenido para controlar el fuego, además del rescate de varios cilindros de gas que estaban en riesgo de explotar.

El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, Didier Rodríguez, anunció la entrega de ayudas humanitarias a los damnificados del barrio Zarabanda, tras el incendio en donde 20 casas resultaron afectadas.

🔥 pic.twitter.com/Kq4Pkm2TBS — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) October 5, 2025

La Oficina de Gestión del Riesgo, en el momento que hizo análisis de lo sucedido anunció que cerca de 65 personas fueron las damnificadas de este incendio, por lo que en los últimos días se entregaron ayudas humanitarias.