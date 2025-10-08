Gobernación de Bolívar revive tradiciones en Las Palmas con Festival del Retorno

Cartagena

Atrás quedó el silencio impuesto por la violencia. Este fin de semana, la comunidad de Las Palmas celebró por primera vez su Festival del Retorno, una iniciativa apoyada por la Gobernación de Bolívar y liderada por la propia comunidad, con el acompañamiento de la Fundación Casa de la Cultura de Las Palmas.

El encuentro marca el inicio de un proceso de recuperación de las tradiciones culturales que fueron interrumpidas durante los años más duros del conflicto armado y que hoy vuelven a llenar de sentido, identidad y esperanza las calles del corregimiento.

Memoria viva en los Montes de María

Durante el conflicto, Las Palmas fue uno de los territorios más golpeados por la violencia. En 1999, los grupos armados cometieron allí masacres, desplazamientos y amenazas que obligaron a más de 500 familias a abandonar sus hogares y buscar refugio en San Jacinto y en poblaciones vecinas.

Más de dos décadas después, Las Palmas resurge como símbolo de resiliencia y esperanza. Con el acompañamiento del Plan Integral de Reparación Colectiva y el Plan de Retornos y Reubicaciones, la comunidad ha ido reconstruyendo la confianza y fortaleciendo los lazos que la unen a su territorio.

“El paso de esta iniciativa del sueño a la realidad representa una victoria para la memoria, la cultura y la dignidad de nuestros pueblos. Las víctimas están en el centro de la estrategia de este gobierno departamental, y su bienestar en el corazón de nuestras acciones”,afirmó Iván Sanes Pérez, secretario de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bolívar.

Una fiesta para sanar y celebrar

El primer Festival del Retorno fue un encuentro cargado de arte, gastronomía, música y expresiones culturales que evocaron el espíritu alegre del corregimiento montemariano.

Durante la jornada se rindió un sentido homenaje a Julio Fontalvo, uno de los grandes impulsores de la identidad cultural de Las Palmas. Sobre el escenario se presentaron artistas locales y agrupaciones destacadas como Robert Landero y la Súper Banda 13 de Diciembre, que pusieron a bailar a todos al ritmo de la música sabanera.

Fue un espacio donde los talentos del territorio mostraron su arte y la comunidad se sintió orgullosa de sus raíces y de sus hijos. Las calles se llenaron de vida, sonrisas y aplausos, en una celebración que reafirmó la fuerza cultural de los Montes de María.

Liderazgo y compromiso comunitario

El éxito de esta conmemoración fue posible gracias al trabajo incansable de la Casa de la Cultura de Las Palmas y de sus líderes comunitarios José María, Alina, Fidel, Pedro y Blanca Sierra, quienes con su gestión y compromiso lograron que el festival se convirtiera en una verdadera fiesta de unión, memoria y esperanza.

Durante el evento, la comunidad expresó su gratitud por el apoyo recibido y por la posibilidad de volver a reunirse en torno a sus símbolos, tradiciones y costumbres.

Las Fiestas del Retorno no solo rescatan la tradición, sino que consolidan un espacio de diálogo, reconciliación y orgullo colectivo, donde la cultura vuelve a ser el lenguaje de la paz.