Farándula

“Ethereal Dream” el nuevo sencillo de Santiago Currea que fusiona lo clásico con la cinematografía

Con este lanzamiento, el pianista y compositor reafirma su visión artística, al transformar la nostalgia y los sueños en paisajes musicales que invitan a la introspección y a la serenidad.

Cortesía: @santiagocurrea - “Ethereal Dream”

Ricardo Bedoya

Radicado en Sídney, Australia, el pianista y compositor colombiano Santiago Currea presenta “Ethereal Dream” (Sueño etéreo), el segundo sencillo de su álbum debut Sense One. La canción es un viaje delicado, nostálgico y profundamente emocional que refleja la manera en que el amor y los recuerdos aparecen en nuestra mente: como sueños vagos, intangibles, pero llenos de fuerza espiritual.

Inspirada en una visión que acompañó a Currea desde su llegada a Australia hace tres años (un piano en un risco frente al amanecer y al océano), la pieza captura la ilusión, la calma y la belleza irreal de esos momentos en los que necesitamos detener el mundo y reconectarnos con nosotros mismos. Con un sonido cinematográfico que combina piano y cuerdas, “Ethereal Dream” evoca atmósferas propias de la música clásica y de las bandas sonoras modernas.

El sencillo fue producido por Sean Carey en su estudio en Sídney, Australia, reconocido por su trabajo en música para cine. El cuarteto de cuerdas y el piano fueron grabados en vivo, logrando una sonoridad orgánica y envolvente. “Busco que quienes la escuchen sientan lo mismo que yo al componerla: paz, serenidad y nostalgia. Es música para respirar y volver a la calma”, afirma Currea.

El videoclip, dirigido por Carmina Civarolo, traslada esa atmósfera onírica a imágenes surrealistas. Con un piano acústico real llevado hasta un risco al amanecer (en una hazaña logística que requirió desmontar su estructura y transportarlo a mano), el video recrea el carácter intangible y etéreo de la canción. El rodaje, realizado en Sídney, tomó más de nueve meses entre producción y postproducción, convirtiéndose en una experiencia desafiante pero inolvidable para el artista.

“Ethereal Dream” forma parte de Sense One, un álbum compuesto por cuatro piezas que narran distintas etapas del viaje personal y musical de Santiago Currea: desde la pureza en “L.O.V.E”, pasando por la ensoñación de “Ethereal Dream”, hasta la fuerza de “Reborn” y la luminosidad de “Sunlit”. Con este proyecto, el pianista busca consolidar su identidad como compositor contemporáneo: un creador que parte de lo clásico, pero explora lo cinematográfico y lo electrónico para conectar con el público de nuevas formas. Todo el contenido musical se encuentra como Santiago Currea.

