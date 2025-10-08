El Pulso del Fútbol, 8 de octubre de 2025

Play/Pause Mostrar Opciones ¿Cual es el grande más “pecho frío”? 44:18 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles Colombia Sub-20 / Getty Images

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la victoria de Millonarios ante América en la liga colombiana. Steven dijo: “América ya estaba coqueteando con los penales desde antes que le pitaron antes. Hubo una que pitó Roldán, que el VAR lo corrigió bien. Ayer el de la mentalidad y la jerarquía fue Millonarios”. Sobre el tema César agregó: “Yo no estoy de acuerdo con Hernán Torres y lo de la jerarquía. Creo que si tiene razón con la mentalidad. Dijo que el primer tiempo fue bueno y no lo vi así”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube