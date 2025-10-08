De servicio: Este jueves 9 de octubre habrá cortes de agua en barrios del norte de Bucaramanga

Prográmese con Caracol Radio y la suspensión temporal del servicio de agua, este 12 de julio, en Bogotá.

Bucaramanga

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga informó que este jueves 9 de octubre se realizará mantenimiento preventivo en la red del Distrito Regadero, por lo que se suspenderá el suministro de agua en varios barrios del norte de la ciudad.

La interrupción está programada entre las 10:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, mientras se ejecutan los trabajos en las válvulas de la red primaria de distribución.

Los sectores que no tendrán servicio de agua son:

San Cristóbal, La Juventud, Regadero Norte, Esperanza I y II, Lizcano I y II, José María Córdoba, Los Ángeles, Villa Helena I y II, 13 de Junio, Villa Rosa, Paisajes del Norte, Villa María I y III, Olas Altas y las pilas públicas del sector.

El AMB recomienda a los usuarios almacenar agua suficiente para cubrir las necesidades básicas durante la jornada de mantenimiento.