Contribuyentes morosos en la mira: Hacienda de Bogotá iniciará procesos de contacto y cobro

Colombia.

La entidad confirmó que adelanta una estrategia de recuperación de cartera con el fin de facilitar acuerdos de pago y aumentar el recaudo de recursos que hoy, se encuentran pendientes por obligaciones tributarias.

Según el director de Cobro de la Secretaría de Hacienda, Luis Fernando Granados, los contribuyentes en mora pueden ponerse al día a través de los canales dispuestos en la página web www.haciendabogota.gov.co o en los puntos de atención de la entidad, donde recibirán orientación sobre los mecanismos de pago y beneficios vigentes.

“Invitamos a todos los contribuyentes con deudas a ponerse al día con sus obligaciones y evitar procesos de cobro que puedan derivar en embargos de cuentas y bienes”, detalló el director de cobro.

De acuerdo con la Secretaría, la cartera pendiente asciende a $163 mil millones y si la ciudad logra recuperar este monto, los recursos permitirían financiar transferencias monetarias a 24 mil hogares en pobreza extrema, otorgar 7 mil subsidios de vivienda, entregar 46 mil apoyos alimentarios, construir un nuevo colegio y fortalecer los equipos de seguridad de la capital.

La Secretaría de Hacienda se comunicará con los contribuyentes que registran deudas en impuestos distritales como predial, vehículos, Industria y Comercio (ICA), ReteICA y delineación urbana, acumuladas entre 2013 y 2025.

La administración distrital insistió en la importancia del cumplimiento tributario, al señalar que cada peso recaudado se traduce en inversión social, infraestructura y bienestar para los habitantes de Bogotá.