Conozca las medidas de seguridad para el partido entre Once Caldas vs Nacional

Manizales

Ya están listas las medidas de seguridad para el día de mañana en la noche en el Estadio Palogrande, para el juego entre Once Caldas vs. Atlético Nacional, por los cuartos de final de la Copa BetPlay, la Alcaldía de Manizales y la Comisión Local para la Seguridad invitan a los ciudadanos a vivir el fútbol en paz .

Estas son las medidas adoptadas :

Se permitirá el ingreso de 2.500 hinchas de la barra de Los Del Sur. No se permitirá el ingreso de otras barras visitantes.

La pista atlética y canchas de voleibol no prestarán servicio el 9 de octubre. La Unidad Deportiva Palogrande estará cerrada a partir del medio día.

La apertura de puertas será a partir de las 5:30 de la tarde.

Queda prohibido el ingreso de pólvora, bombas de humo o estruendo, luces láser, alimentos, pitos, silbatos, rollos de papel, astas de banderas, paraguas, correas con hebillas y cualquier otro elemento que pueda poner en riesgo la seguridad de los asistentes.

Las autoridades reiteran el llamado a los aficionados a cumplir con las disposiciones adoptadas para el compromiso deportivo y a contribuir para que el encuentro se pueda disfrutar en paz.