Concejal Alfredo Arias advierte graves fallas en proyectos del empréstito 2020

El concejal Alfredo Arias, coordinador de la Comisión Occidental de Operación Crédito 2020, advirtió que los recursos del empréstito aprobado en la pasada administración, por cerca de 94 mil millones de pesos, están comprometiendo las finanzas del municipio sin que las obras avancen. «...La comunidad tiene derecho a saber el destino de estos recursos...», señaló Arias en entrevista con Caracol Radio, explicando que en la sesión más reciente del Concejo se analizaron dos proyectos críticos: el frigorífico municipal y el Centro de Bienestar Animal, que en conjunto representan más de 12 mil millones de pesos.

Según Arias, ambos proyectos evidencian «...una planeación nefasta y mal coordinada...». En el caso del frigorífico, reveló que «...no tiene permiso legal para ser construido...» y que, a pesar de ello, se giraron 8.100 millones de pesos a una sociedad de economía mixta creada en octubre de 2023, en la que la Alcaldía tiene apenas el 24% de participación. «...Más del 75% de las acciones quedaron en manos del socio privado, elegido a dedo, lo que hace muy difícil el control de los recursos públicos...», denunció el concejal. Afirmó además que las personas vinculadas a la sociedad están recibiendo salarios superiores a los 20 millones de pesos mensuales, «...mientras no hay un solo ladrillo colocado ni un lote formalizado...».

El concejal Arias también advirtió que la administración actual está pagando altas sumas por intereses de un crédito que no ha producido resultados tangibles. «...Este año se pagan 27 mil millones de pesos del empréstito, de los cuales casi 11 mil millones son solo intereses de obras inconclusas...», explicó. Agregó que la Oficina Jurídica ya reportó tres procesos abiertos y que la Procuraduría y la Fiscalía deben intervenir. «...Estamos haciendo control político junto al concejal Brian Quintana porque este es un verdadero desangre del erario público...», sostuvo.

En cuanto al Centro de Bienestar Animal (CBA), Arias manifestó que atraviesa un panorama similar: «...El lote no está legalizado y los costos reales superan por más del triple lo presupuestad...». La obra, planeada inicialmente por 1.500 millones, requiere más de 6.000 millones para ejecutarse. Por ello, el concejal recomendó a la administración devolver los recursos antes de seguir generando intereses. «...Es más sano devolver los dineros y estructurar un proyecto serio que seguir pagando por algo que no se va a construir...», concluyó Alfredo Arias, quien reiteró su preocupación porque «...los entes de control brillan por su ausencia y la ciudad sigue pagando impuestos para cubrir intereses de obras inconclusas...».