Colombia comenzó a exportar pollo a Japón

Como un hecho histórico, calificó el presidente de Fenavi, Gonzalo Moreno la exportación de pollo a Japón, tras cumplir con los requisitos sanitarios por parte de las autoridades de esta nación.

Dijo que este logro marca un hito para el desarrollo económico y social de Colombia, resultado del esfuerzo conjunto entre el sector privado y las autoridades sanitarias colombianas, que durante años han trabajado para abrir nuevos mercados internacionales para los productos avícolas colombianos.

En diálogo con “Al Campo de Caracol Radio” manifestó que esta exportación, es el fruto del trabajo en equipo llevado a cabo entre Fenavi, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), representa un respaldo a las prácticas de producción del sector avícola colombiano, reconocidas por su calidad, trazabilidad y altos estándares sanitarios.

El presidente de FENAVI comentó que Colombia obtuvo la admisibilidad sanitaria a Japón desde al año 2015 hoy, el país logra materializar las exportaciones, lo que comprendió un gran desafío, tanto para el sector público como para el sector privado.

“Este es un aval contundente a la forma cómo producimos proteínas de calidad en Colombia: con rigurosidad, compromiso y responsabilidad. El ingreso al mercado japonés es una señal clara de confianza en nuestro sistema productivo y abre nuevas oportunidades para la avicultura colombiana”, señaló el presidente de Fenavi, Gonzalo Moreno.

Reveló que en estos momentos se viene trabajando para llegar a países del Caribe, África y uno de los grandes objetivos es poder llegar al mercado de la China.