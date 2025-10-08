Caso ‘Papá Pitufo’: suspenden a exjefe de División de Control Operativo de la Polfa en Cartagena

Cartagena

La Procuraduría formuló pliego de cargos contra dos oficiales de la Policía Fiscal y Aduanera de la Policía Nacional, por posibles nexos con Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’.

La decisión cobija al Coronel en retiro Abdón Enrique Melo Ramírez y Mayor Peter Steven Nocua Henao luego que la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública escuchara testimonios y analizara comunicaciones, mensajes enviados por plataformas de comunicación y publicaciones de prensa.

En la investigación que derivó en el pliego de cargos entre otros se determinó que durante los meses de septiembre y octubre de la vigencia 2023 los dos oficiales de la Policía pudieron recibir dinero y otros elementos y bienes con ocasión a los nombramientos en la Policía Fiscal y Aduanera de Pereira y Cartagena luego de la reunión realizada con el señor Diego Marín Buitrago alias “papá pitufo” conocido como el “zar del contrabando”.

En el auto se estableció formular un único cargo al Mayor Peter Steven Nocua Henao en su condición de jefe de la División de Control Operativo de Cartagena para los meses de septiembre y octubre de 2023, por la posible comisión de la falta gravísima de cohecho propio. Igualmente, se ordenó la suspensión preventiva provisional del Mayor. Nocua por el término de tres meses sin remuneración alguna.

En contra del Teniente Coronel (R), Abdón Enrique Melo Ramírez en su condición de jefe de la División de Control Operativo de Pereira para el mes de septiembre de 2023, por la posible comisión de la falta gravísima de cohecho impropio, conducta atribuida posiblemente a título de dolo, que regula el comportamiento disciplinario policial y establece que las conductas descritas en la ley penal como delito a título de dolo serán consideradas faltas gravísimas.

Esta decisión disciplinaria será de inmediato cumplimiento y contra la presente providencia no proceden recursos.