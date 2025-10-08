Capturados autores intelectuales del atentado con motocicleta bomba en el municipio de La Plata

Junto a los dos cabecillas fueron capturadas dos personas más del grupo disidente de las farc

Neiva

El operativo fue realizado por miembros de la Policía y el ejercito en zona rural del municipio de La Plata. Alias Alex o el negro, cabecilla principal del grupo armado residual habría remplazado a alias Cholinga cuando este fue dado de baja por el ejercito.

Fue capturada también alias Karla de 19 años, segunda al mando de la estructura Hernando Ginzalez acosta y quien es señalada como una de las responsables del atentado con el explosivo en la motocicleta que dejo dos jóvenes muertos y más de 30 personas heridas el 17 de abril en el municipio de la Plata.

Junto a los dos cabecillas también fueron detenidos alias Yarli y alias Dani, esta última compañera sentimental de alias Alex.

Los capturados fueron trasladados a Neiva donde en estos momentos se realiza su proceso de judicialización ante un juez de garantías.

Se espera el pronunciamiento oficial por parte de las autoridades en la s próximas horas.