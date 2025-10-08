Alcalde de Acevedo anuncia medidas para frenar la violencia y el consumo de licor en el municipio

Neiva

El alcalde del municipio de Acevedo manifestó su profunda preocupación ante la creciente ola de violencia que se presenta cada fin de semana. Según el mandatario, los constantes robos, riñas y feminicidios mantienen en alerta a las autoridades locales, que trabajan junto con la Policía, el Ejército y la Secretaría de Gobierno para diseñar estrategias que permitan recuperar la tranquilidad y la seguridad de los habitantes.

El mandatario Edgar Prada Stirling, explicó que “parte de la problemática está relacionada con el alto consumo de licor y la llegada de foráneos que arriban al municipio durante la temporada cafetera. Señaló que, aunque muchos vienen en busca de trabajo, también se presentan casos de intolerancia y comportamientos violentos que alteran el orden público”, afirmó el alcalde.

Entre las medidas que se planean implementar está la reducción de los horarios de funcionamiento de los establecimientos nocturnos y el aumento de la presencia de la fuerza pública. El alcalde hizo un llamado a la comunidad a moderar el consumo de alcohol y a trabajar unidos para contrarrestar los actos de violencia que se registran cada fin de semana.

Frente a las críticas sobre presuntos nombramientos irregulares, el alcalde aseguró tener la conciencia tranquila y que su administración actúa con total transparencia. Finalmente, anunció que durante la noche de Halloween se reforzarán los controles de tránsito y las medidas de seguridad, especialmente para evitar las caravanas de motociclistas que ponen en riesgo la integridad de los ciudadanos.