UPTC abrirá sede en Moniquirá: llega la universidad pública al corazón del occidente boyacense

El alcalde de Moniquirá, Fredy Iovanny Pardo Pinzón, confirmó que se concretó una importante reunión con el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, para avanzar en el proceso de donación de un predio destinado a la construcción de la sede de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) en el municipio. «...Durante el transcurso de la mañana se adelantó una reunión muy importante. La Asamblea Departamental y el Gobierno Departamental donan a la UPTC un predio de seis mil metros cuadrados, donde se va a construir la planta física de la universidad...», explicó el mandatario local.

Según el alcalde Pardo Pinzón, el proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación Nacional, que plantea la instalación de una sede modular para ofrecer educación superior presencial en Moniquirá. «...Ya por parte del Ministerio se inicia todo el proceso de consultoría para impulsar esta sede. Los recursos vienen del Departamento y nosotros entregamos todo lo pertinente a estudios y diseños. El viceministro nos anticipa que el próximo año estaríamos con todo el desarrollo de la planta física...», señaló el alcalde, quien destacó que la iniciativa busca beneficiar a estudiantes de toda la provincia de Alto Ricaurte y la Hoya del Río Suárez.

Pardo Pinzón resaltó además que el proyecto tiene un alcance más amplio que la educación, pues se enmarca dentro de un plan de desarrollo integral para la región. «...Esto es un proyecto de educación transversal a todo un desarrollo de una región. Es fundamental, adicional a ello, que en ese mismo predio viene desarrollándose un parque temático...», aseguró el alcalde. Con esta combinación de infraestructura educativa, recreativa y turística, el mandatario confía en que Moniquirá se consolide como un nuevo polo de desarrollo económico, académico y cultural en el occidente de Boyacá.