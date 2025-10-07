Tribunal Administrativo de Santander suspende convocatoria para elegir al Contralor de Santander

Bucaramanga

El Tribunal Administrativo de Santander decidió suspender de manera provisional la convocatoria pública que adelantaba la Asamblea Departamental para elegir al Contralor de Santander para el periodo 2026–2029.

La medida fue tomada tras admitir una demanda de nulidad presentada por el ciudadano Carlos Arturo Guevara Villacorte, quien argumentó que la Asamblea modificó uno de los requisitos establecidos por la ley.

Según el fallo, la Asamblea exigía que los aspirantes al cargo tuvieran dos años de experiencia en la administración pública, pero la ley señala que basta con haber ejercido funciones públicas durante al menos dos años, sin limitarlo solo a la administración pública.

La magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce, ponente del auto, explicó que la suspensión se ordena como una medida de urgencia, teniendo en cuenta que la convocatoria estaba próxima a cerrarse y que la lista de candidatos ternados debía publicarse a finales de octubre.

Con esta decisión, todo el proceso queda detenido mientras el Tribunal estudia de fondo la legalidad del acto administrativo que fue demandado.

El Tribunal aclaró que esta suspensión no significa un fallo definitivo, sino una medida preventiva mientras avanza el proceso judicial.