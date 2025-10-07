Taxistas de Neiva alertan por inseguridad y transporte ilegal que afecta su trabajo nocturno

Neiva

La inseguridad se ha convertido en el principal obstáculo para los taxistas en Neiva. Según representantes del gremio, los constantes atracos y agresiones contra conductores han generado temor e incluso una reducción de la actividad nocturna en la ciudad. Aseguran que después de las nueve de la noche las calles quedan desoladas y los taxistas prefieren no arriesgarse a trabajar.

De acuerdo con uno de los, voceros de una empresa de transporte, los fines de semana se reportan entre tres y cuatro atracos a conductores, algunos con armas blancas o de fuego. Pese a ello, muchos casos no son denunciados ante las autoridades, debido a los trámites engorrosos o al sentimiento de impotencia frente a la falta de resultados. Las empresas han tenido que acompañar directamente a los afectados ante la Fiscalía.

Según Javier Lozano, líder transportador, afirmo que “actualmente, en Neiva hay registrados oficialmente 2.196 taxis, aunque menos de la mitad estaría en circulación. El gremio también enfrenta la competencia del transporte informal y el mototaxismo, una práctica ilegal que afecta tanto a los taxistas como al transporte colectivo. Señalan que las autoridades de tránsito hacen poco por controlar esta problemática que se presenta en todo el país”.

Frente a las plataformas digitales, el gremio reconoce que existen herramientas propias para el despacho de taxis y comunicación con los usuarios. Sin embargo, denuncian la presencia de aplicaciones ilegales como Uber, que operan de manera clandestina. Destacan el apoyo de la Secretaría de Movilidad y la patrulla antiUber, estrategia que ha permitido inmovilizar varios vehículos y mitigar el impacto de la competencia desleal.