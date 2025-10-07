Petro no llegó a Tumaco, no obstante, el Gobierno suscribió el pacto por la Vida y la Paz de Nariño

Suscripción Pacto por la vida y la Paz de Nariño, foto: Presidencia de la República.

Se desconoce las razones de la ausencia del mandatario nacional que era esperando en el municipio de Tumaco para la suscripción de este acuerdo que incluye al menos 255 proyectos del Plan de Desarrollo de Nariño y dentro de estas iniciativas que hacen parte de la maqueta de Paz, surgida de los diálogos territoriales que se adelantan en esta región el país.

El acto se suscripción se llevó a cabo con la presencia de la vicepresidencia Francia Márquez y varios ministros y la directora nacional de Planeación, Natalia Irene Molina, quien tuvo a su cargo la firma del documento en representación del Gobierno.

Molina excusó al mandatario por no estar presente: “El señor Presidente de la República, excusa y sé que lamenta de corazón no estar en este territorio, que es un territorio que lo ha acogido, que lo ha invitado, que lo ha apoyado. Sé que próximamente estaremos aquí con la señora Vicepresidenta, haciendo también el lanzamiento de la Política Integral de Desarrollo del Pacífico, que es una visión diferente del desarrollo y de las condiciones de vida para el litoral”: agregó.

La funcionaria destacó la reducción de hechos victimizantes en la región y señaló que estos resultados demuestran que hay un esfuerzo por conseguir la paz.

“Hemos logrado reducir la tasa de homicidios en un 30%, la tasa de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en un 91% para que Nariño viva en paz. Y hoy este pacto es la expresión y el impulso de un esfuerzo que debe continuar”: señaló.

¿Qué contiene el Pacto por la paz y la vida de Nariño?

En diálogo con Caracol Radio, el gobernador de Nariño Luis Alfonso Escobar, explicó que se trata del proceso de participación más grande en la historia del departamento, concebido como un pacto por la transformación territorial, la vida y la paz.

Financiación del Pacto

• 100 proyectos financiados por más de $1,2 billones.

• 72 proyectos de vigencias futuras con recursos superiores a $8,5 billones.

• 83 proyectos en gestión con inversiones de $2,2 billones.

Proyectos de impacto subregional

• Optimización acueducto Samaniego: $24.600 millones (S. Abades)

• Alcantarillado Santa Mónica – Pasto (fase II): $20.000 millones (S. Centro)

• Proyecto integrador vial y productivo de la Cordillera: $40.000 millones (S. Cordillera)

• Mejoramiento de infraestructura aeroportuaria de Ipiales: $137.000 millones (S. Ex provincia de Obando)

• Mejoramiento vial Sotomayor – El Peñol: $14.800 millones (S. Guambuyaco)

• Red de alcantarillado y PTAR en Buesaco: $12.400 millones (S. Juanambú)

• Tanque San Judas fase II – Tumaco: $50.600 millones (S. Pacifico Sur)

• Vía Sandoná – Linares: $77.000 millones (S. Occidente)

• Vía Tajumbina – La Cruz: $10.300 millones (S. Rio mayo)

• CEAS de Ricaurte: $5.970 millones. (S. Pie de Monte Costero)

• Vía Guapi – Santa Bárbara de Iscuandé: $80.000 millones (S. Sanquianga)

• Rehabilitación vial Samaniego – Túquerres: $39.200 millones (S. Sabana)

• Acueducto de Barbacoas: $35.700 millones (S. Telembí)